Assemblea ordinaria Anap

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 luglio 2019, 08:42

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, si rivolge direttamente al ministro Matteo Salvini: "Basta ipocrisie, caro Salvini, - dichiara - vai avanti fino in fondo nella tua denuncia del lassismo e della miseria di questa Europa.

martedì, 2 luglio 2019, 15:52

Inizia giovedì 4 luglio, alle 21 nell'auditorium dell'Agorà, il processo di partecipazione con la cittadinanza per la definizione del nuovo piano attuativo della mobilità e della sosta del centro storico.

martedì, 2 luglio 2019, 15:52

"L'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione rappresenta una delle misure più significative che realizziamo nel settore delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione – sostiene l'assessore alla casa Matteo Francesconi -.

martedì, 2 luglio 2019, 14:56

Nasce a Montecarlo l’Associazione Culturale e Ambientale Amiamo Montecarlo: la prima iniziativa questo sabato 6 luglio.

martedì, 2 luglio 2019, 13:10

Marco Neri, classe 1955, maremmano, titolare dell'azienda San Ottaviano di Monterotondo Marittimo, è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana, l'associazione di categoria che riunisce 6 mila imprenditori agricoli toscani. Neri, che subentra a Francesco Miari Fulcis, è stato elettoall'unanimità dall'assemblea dei soci della Federazione regionale degli agricoltori della Toscana che...

martedì, 2 luglio 2019, 11:37

Il prossimo 4 luglio alle 21 si terrà, presso lo storico negozio de Il Panda, la serata speciale che vedrà l'ingresso nello shop di un marchio di gioielli tutto lucchese, Cinzia Esse, contraddistinto da eleganza e estrosità sapientemente coniugate insieme.Cinzia Sodini, la designer di CinziaEsse, ha aperto il suo shop...

lunedì, 1 luglio 2019, 18:55

I docenti, il personale Ata e gli alunni dell'Istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi hanno donato la somma di euro 600 all'Associazione Silvana Sciortino, che opera per la prevenzioni dei tumori, in memoria dell'amata collega SABRINA BAGNATO, docente di informativa presso l'ITC Carrara, scomparsa recentemente.

lunedì, 1 luglio 2019, 17:00

Primo incontro tra la USL e i giovani medici che inizieranno il percorso di formazione-lavoro nei pronto soccorso della Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 1 luglio 2019, 15:32

Ha preso il via stamani (lunedì) una nuova serie di asfaltature. Riguardano la zona sud del territorio comunale. Come ha potuto constatare l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, l'opera è iniziata in via della Gianna, strada che si trova nel centro della frazione di Massa Macinaia.

lunedì, 1 luglio 2019, 12:57

Scarsità d'acqua: il comune ordina per le frazioni di Ciciana, San Pancrazio e Palmata di utilizzarla solo per usi domestici e igienici.