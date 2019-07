Caffè delle mura, una serata con Elisabetta Catania

giovedì, 4 luglio 2019, 16:30

Dopo il successo della sua esibizione a Domenica in, Elisabetta Catania torna a cantare a Lucca e per farlo ha scelto il giardino dell'Antico Caffè delle Mura dove sabato 6 luglio a partire dalle 20:30 sarà protagonista di una cena con piano bar, animazione e musica disco anni '70 e '80.



Cresciuta letteralmente immersa nella musica (la sua famiglia, infatti, per circa 20 anni ha gestito Discomania, il negozio di dischi in via Fillungo), dopo aver studiato canto, Elisabetta Catania ha lavorato a lungo in duo, ottenendo un buon successo in molti piano bar in giro per l'Italia, da Salsomaggiore al Lago di Garda, da Cortina a Porto Cervo. Da alcuni anni si divide tra l'Italia e i Caraibi, dove gestisce un B&B. Qui canta in importanti locali e nei resort più famosi. Durante uno spettacolo, nel 2017, ha conosciuto Mara Venier che il 26 maggio scorso l'ha invitata a esibirsi a "Domenica in", per la puntata conclusiva dell'edizione 2019. Il repertorio di Catania è molto vasto e ben si accorda con la sua timbrica vocale e la capacità di spaziare tra vari generi musicali con semplicità ed eleganza.



Per info e prenotazioni per la serata scrivere a info@caffemura.com o chiamare il 334 3412486.