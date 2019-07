Capannori: al via nuove asfaltature nel territorio

lunedì, 1 luglio 2019, 15:32

Ha preso il via stamani (lunedì) una nuova serie di asfaltature. Riguardano la zona sud del territorio comunale. Come ha potuto constatare l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, l'opera è iniziata in via della Gianna, strada che si trova nel centro della frazione di Massa Macinaia. Una volta concluso l'intervento, la sistemazione del manto stradale proseguirà a Vorno. Qui è in programma l'asfaltatura di alcuni tratti di via di Vorno, partendo dall'incrocio con via di Cima Vorno e scendendo a valle. Successivamente sarà asfaltata via di Coselli a Coselli.

"Questi interventi dimostrano la nostra attenzione al tema della sicurezza stradale e della cura del territorio – sottolinea l'assessore Del Carlo -. Le asfaltature, in particolare, rientrano nell'ambito di un programma di pianificazione già avviato dalla precedente amministrazione Menesini, che mettiamo a punto assieme agli uffici sia in seguito a sopralluoghi sia raccogliendo le segnalazioni della popolazione. Un programma che viene periodicamente aggiornato, a testimonianza della centralità che per noi questo tema riveste".

Dopo questi lavori è in programma un'ulteriore fase, che riguarderà alcune strade della zona nord.