Capannori: albo giudici popolari, domande entro il 31 luglio

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:26

La situazione dei centri di accoglienza straordinaria (Cas) in Toscana è al centro dell’interrogazione presentata da Jacopo Alberti (Lega), portavoce dell’opposizione, alla luce della proposta di legge all’ordine del giorno d’Aula che intende aiutare i migranti ospitati nei Cas (centri d’accoglienza straordinaria), penalizzati, secondo la Regione, dal decreto legge dell’ottobre...

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:55

"La Regione si attivi subito per garantire un definitivo e sostanziale incremento di infermieri e operatori negli ospedali toscani, con particolare riferimento alla situazione del Noa di Massa e alle strutture di Lucca". Così il consigliere del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli che ha predisposto una mozione in Regione.

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:22

Da lunedì 15 luglio cambiano le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di fornitura, ritiro o riparazione di protesi ed ausili nella Zona Lucca.

mercoledì, 10 luglio 2019, 10:52

La Provincia di Lucca informa che venerdì 12 luglio, giorno di S. Paolino, ricorrenza del Santo patrono della città di Lucca,tutti gli uffici dell'ente rimarranno chiusi al pubblico, ad eccezione di Villa Argentina a Viareggio, con orario 10.00-13.00 e 15.00-19.00, e della Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana che rimarrà...

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:37

In occasione della gara di rally “Seconda coppa delle ville lucchesi” che si svolgerà nella giornata di sabato 13 luglio il Comune di Lucca ha emanato una specifica ordinanza per apportare modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle strade interessate dal passaggio delle automobili in gara.

martedì, 9 luglio 2019, 19:13

"Opere necessarie per il territorio, che rappresentano opportunità concrete per garantire una maggiore sicurezza stradale e migliorare sensibilmente la viabilità dei mezzi e la mobilità delle persone". È questo il commento del sindaco di Altopascio e consigliera provinciale con delega alla viabilità della Piana di Lucca, Sara D'Ambrosio, in merito...

martedì, 9 luglio 2019, 19:11

martedì, 9 luglio 2019, 16:20

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del consigliere comunale di Capannori Matteo Scannerini (Forza Itali) a favore dell'associazione Hacking Lab."Hacking Lab non deve chiudere - scrive Scannerini -. Perché dite voi? In primo luogo questa associazione svolge assistenza informatica gratuita a tutte le scuole di Capannori.

martedì, 9 luglio 2019, 16:01

Continuano i confronti tra le organizzazioni sindacali del comparto e l’Azienda USL Toscana nord ovest sul piano assunzioni 2019, relativamente alla copertura dei turn over, sul potenziamento dei reparti più in difficoltà e sull’inserimento di risorse nei nuovi servizi attivati nel corso dell’anno.

martedì, 9 luglio 2019, 15:37

Un incontro di esperienze, cibi, musiche, balli ed attività per promuovere una comunità interculturale. È questa la "Sagra dei mondi" promossa dall'amministrazione comunale assieme all'Osservatorio per la pace di Capannori, l'associazione Itaca e il Gruppo Donatori Sangue Fratres di Paganico, che si svolgerà sabato 13 luglio nello spazio sagra di Paganico.