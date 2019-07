Capannori: appuntamento con "Al Centro della Scena"

Altre notizie brevi

martedì, 23 luglio 2019, 16:25

«Cari imprenditori del cartario… avete atteso, è vero. Avete pianto lacrime amare sul pulper ammonticchiato triste e solitario alla bell’e meglio nei vostri capannoni o fuori nei cortili. Sì. Ma ora finalmente la Regione ha la risposta: vi attiva un tavolo di filiera, così potrete parlarne. Tipo gruppo di automutuoaiuto.

martedì, 23 luglio 2019, 15:40

Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento che la Regione ha deliberato in seguito alle frane e alle alluvioni che hanno colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale.

martedì, 23 luglio 2019, 15:00

Il progetto "Nati per leggere" non va in vacanza, anzi rilancia e nei mesi estivi propone le letture all'aperto. Il secondo appuntamento di questa estate 2019 è fissato per venerdì 26 luglio, dalle 17.15 alle 18.45, nel parco "Ida Innocenti del Carlo" in piazza Felice Orsi.

martedì, 23 luglio 2019, 14:32

C'è tempo fino alle 13.00 del 29 Luglio per segnalare la richiesta di eventuale intervento alla seduta di Consiglio comunale dedicato all'Intervento Quartieri Social San Concordio: progetto dello Steccone, progetto Parco Montagnola e progetto Scuola Innovativa.

martedì, 23 luglio 2019, 13:17

Il quinto appuntamento dell'iniziativa "I Fossi dell'arte" ritorna il 17 agosto. Gli artisti interessati a partecipare, esponendo le loro opere, possono contattare Fabrizio Barsotti, pittore: 3937498290. Con Arci Lucca e Versilia, inserito in Vivi Lucca 2019.

martedì, 23 luglio 2019, 13:15

L’Ufficio di Programmazione Chirurgica dell’ospedale San Luca di Lucca (piano terra, percorso rosso – di fronte al CUP) fino alla fine del mese di agosto è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 13.30. Nel pomeriggio, quindi, l’ufficio è chiuso.

martedì, 23 luglio 2019, 11:12

Publiacqua reinternalizza alcuni servizi - gis, telecontrollo, ricerca perdite e modellazione processi - finora affidati a Ingegnerie Toscane (IT) con la contrarietà di Filctem Cgil e del Comitato degli Iscritti di IT che ne hanno discusso in una recente riunione.

martedì, 23 luglio 2019, 09:45

L’ANPI sezione intercomunale di Lucca organizza appuntamento che unisce memoria e solidarietà. La manifestazione, sviluppata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio della Provincia, ricorderà il tragico evento che colpì la popolazione di Monte San Quirico e Sant’Alessio, il 27 luglio 1944, quando sette dei dieci rastrellati dalle...

martedì, 23 luglio 2019, 09:12

La segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca, in concomitanza con la riunione generale delle segreterie - rimarrà chiusa al pubblico il giorno 23 luglio 2019.

martedì, 23 luglio 2019, 08:52

Venerdì 26 luglio alle 18, al Caffè Letterario-Luccalibri in Viale Regina Margherita 123 a Lucca, il professor Umberto Sereni presenta il libro di Ambrogio Pagani "Le favolose avventure di Taddeo Mussalvini e Dionigi Di Taio", copertina di Alessandro Sesti.