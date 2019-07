Capannori: asfaltature strade nella zona nord del territorio

Altre notizie brevi

giovedì, 4 luglio 2019, 16:30

Dopo il successo della sua esibizione a Domenica in, Elisabetta Catania torna a cantare a Lucca e per farlo ha scelto il giardino dell'Antico Caffè delle Mura dove sabato 6 luglio a partire dalle 20:30 sarà protagonista di una cena con piano bar, animazione e musica disco anni '70 e...

giovedì, 4 luglio 2019, 16:01

Una serata aperitivo del gruppo Fratres di Segromigno Monte, rivolta a tutti, con l’obiettivo di farsi conoscere e promuovere l’attività solidale di donazione del sangue. E’ quello organizzato per sabato 13 luglio, dalle ore 19.30 presso Pandora il piccolo parco, sulla via Nuova nella frazione del comune di Capannori.

giovedì, 4 luglio 2019, 12:51

Domani (venerdì 5 luglio) il sindaco Alessandro Tambellini, insieme all'assessore Giovanni Lemucchi e al presidente di Erp Andrea Bertoncini, effettueranno un sopralluogo a San Vito, dove da alcuni giorni è stato aperto il cantiere per la realizzazione delle piste ciclabili.

giovedì, 4 luglio 2019, 11:25

Dopo un'estenuante serie di esibizioni che lo hanno portato da Mosca a Montreal, passando per Mologno, torna a Lucca Johnny Mo: un dj set internazionale in occasione della rassegna "I Fossi dell'Arte" sabato 20 luglio dalle ore 16,30-21,30.

giovedì, 4 luglio 2019, 10:46

Domani, venerdì 5 luglio, alle ore 17:00, sarà inaugurato il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

giovedì, 4 luglio 2019, 10:43

La presente con lo scopo di divulgare un’iniziativa molto bella organizzata dall’A.p.s. me.dea, alla quale il Centro Antiviolenza Luna ha aderito con piacere.

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:56

Dauda Ndoye: Sono stato per anni attivista de Movimento 5 Stelle di Lucca per poi uscirne davanti a certe derive evidenti. Devo dire che nel Movimento 5 Stelle a Lucca e non solo ho incontrato diversi attivisti e consiglieri preparati e motivati.

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:37

Incidente tra un'auto e una moto a Nave. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso da dinamica.

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:46

L'associazione Luccasenzabarriere informa che, ieri 2 luglio è venuto a mancare "il nostro amico e socio Michele Rossi. Era un uomo coraggioso e non si è mai arreso alle avversità che la vita gli aveva posto.

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:39

La Regione offre ai neodiciottenni (ed a tutti i nati nell'anno 2001 residenti in Toscana) la possibilità di viaggiare gratis su tutti i treni regionali toscani nel mese di agosto 2019.