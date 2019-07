Capannori: in comune l'incontro tra giovani ambientalisti per l'emergenza climatica

Altre notizie brevi

martedì, 30 luglio 2019, 19:14

"Ladychimica, azienda storica che da oltre 40 anni opera e lavora sul territorio, è stata costretta a trasferirsi a Guamo - commenta FdI -.

martedì, 30 luglio 2019, 19:13

"Un eccellente chirurgo ortopedico ma soprattutto una persona d'oro". Così gli amici ricordano la dottoressa Elena Riani che, nata e cresciuta a Sant'Anna, lavorava alla clinica Villa Fiorita di Prato e in ambulatori a Lucca, Pistoia e Pisa, città quest'ultima dove viveva con il marito e due bambini di 3...

martedì, 30 luglio 2019, 19:05

La scuola media “C. De Nobili” di Santa Maria a Colle potrà contare su una nuova scala di emergenza. I lavori, che ammontano a 32mila euro, sono stati approvati dalla giunta Tambellini e prevedono la realizzazione di una nuova rampa, che consenta, in caso di necessità e di emergenza, un...

martedì, 30 luglio 2019, 17:53

Il consiglio provinciale di Lucca, in apertura della seduta odierna di martedì 30 luglio, ha ricordato la figura del prefetto di Lucca Leopoldo Falco recentemente scomparso e di cui si tengono oggi i funerali a Sessa Aurunca (Caserta).

martedì, 30 luglio 2019, 14:07

Il CCDU, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, un’associazione di denuncia contro gli abusi nel campo della salute mentale, rende noto, tramite comunicato stampa, che aderirà "alla manifestazione indetta per il giorno 1 Agosto da un gruppo di mamme di Lucca per chiedere verità e giustizia su ciò che...

martedì, 30 luglio 2019, 14:04

Resterà aperto fino al prossimo 5 agosto l'avviso pubblico di partecipazione per la 'Vetrina scolastica' 2019-2020, con cui si vuole promuovere la selezione di specifiche progettualità rivolte all'implementazione di progetti didattico-formativi ai quali potranno aderire le varie scuole del territorio.

martedì, 30 luglio 2019, 10:48

"Ad un mese dall'inizio dell'indagine su un presunto sistema mediante il quale venivano sottratti dei bimbi alle famiglie e manipolato l'affidamento in cambio di soldi, la lista degli indagati si allarga." Marcella Maniglia, segretario lega Lucca e piana - ricordiamo che ha rassegnato le dimissioni ma ancora non sono state...

martedì, 30 luglio 2019, 10:23

L’ANPI sezione intercomunale di Lucca comunica che la serata organizzata in Memoria della Strage di Pioppetti, prevista per il giorno 27 luglio è stata rimandata, causa avverse condizioni meteo, al giorno venerdì 2 agosto, alle ore 21, presso il Circolo Arci di Sant’Alessio.

martedì, 30 luglio 2019, 08:45

"Gli italiani vogliono verità e giustizia sullo scandalo dei bambini sottratti ai genitori, affidati ed abusati da lobby antiumane spesso legate ad una sponda politica ben definita – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova Lucca".

lunedì, 29 luglio 2019, 16:55

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città...