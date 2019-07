Capannori, Petrini (FdI): "Doppia problematica riguardo la sicurezza stradale, Menesini se ne occupi come Sindaco e come Presidente provinciale"

martedì, 9 luglio 2019, 15:04

"Sono anni che i capannoresi residenti sulla strada provinciale romana sp23, tra la rotonda che porta all'autostrada e quella di Porcari, chiedono che il Comune di Capannori e la provincia intervengano al fine di migliorare la situazione relativa al traffico e alla sicurezza del tratto stradale.

Già nel 2015, infatti, un gruppo di abitanti chiese il posizionamento di dissuasori, il potenziamento dell'illuminazione (inesistente) e strisce pedonali per garantire l'attraversamento stradale in sicurezza. Richieste legittime mai ascoltate dall'amministrazione Menesini.

Ancora, i cittadini da tempo segnalano i rumori assordanti, l'alta velocità , il traballare delle abitazioni e la polvere della strada non asfaltata in parte ai lati dovuta al grande flusso di traffico presente. In particolar modo, le vibrazioni provocate dal passaggio dei Tir e dal dissesto del manto stradale sono preoccupanti e, invitato da un residente, ho potuto verificare in prima persona quanto siano forti e fastidiose. All'interno delle case, infatti, il passaggio dei camion sulla strada dissestata crea forti rumori e diverse crepe dovute alle vibrazioni del terreno.

Come si evince dal nome, la strada in questione è di competenza provinciale e si trova all'interno del Comune di Capannori. Doppia colpa quindi per Menesini, sindaco di Capannori e presidente della provincia, che da tempo si sarebbe potuto attivare per assecondare le richieste (legittime ed a basso costo) dei residenti.

Fratelli d'Italia intende farsi portavoce di questa problematica, sia per quanto riguarda ciò che è di competenza comunale (come, ad esempio, la realizzazione delle strisce pedonali) sia per quanto spetta invece alla provincia (sistemazione del manto stradale).

Insieme al consigliere provinciale Frati ci muoveremo quindi per promuovere le richieste portate avanti dai residenti, invitando Menesini ad attivarsi e a risolvere quanto prima, vista la doppia carica, il problema. Problema, a nostro modo di vedere, facilmente risolvibile. E' questione di volontà. Se ci sbagliamo e il problema non è invece risolvibile, ci aspettiamo che Menesini lo dica chiaramente e se ne assuma le responsabilità".