Capezzoli (Idv): "Dove le mafie si espandono sempre di più e reinvestono i capitali di provenienza illecita"

lunedì, 22 luglio 2019, 08:49

"La Toscana - scrive Domenico Capezzoli, referente del Partito nella provincia di Lucca - costituisce un potenziale territorio di 'espansione' per le mafie, per reinvestire i capitali di provenienza illecita".



"E' quanto emerge nell'ultima relazione della Dia, Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2018 - dichiara -. Nel territorio toscano, c'è un elevata capacità della criminalità favorita, dal supporto di imprenditori, ma anche notai e commercialisti collusi". Si consolidano Camorra e 'Ndrangheta". A Firenze - continua Capezzoli -, e nel resto della Toscana, i sodalizi calabresi hanno consolidato la tendenza a diversificare gli investimenti, dimostrando attitudini imprenditoriali in diversi settori, oltre alla capacità di adattamento ai variegati contesti socio-economici, anche mediante condotte collusive", si legge nella relazione.L'analisi, inoltre, evidenza "una presenza consolidata di gruppi criminali stranieri, cinesi in particolare ma anche albanesi, romeni e centro-nordafricani, che operano, con metodologia assimilabile a quella delle organizzazioni di stampo mafioso, a volte in collaborazione con soggetti criminali di nazionalità italiana". Allo stato attuale, in Toscana sono in corso le procedure per la gestione di ben 367 immobili confiscati alle mafie e 50 aziende, mentre altri 135 immobili sono già stati destinati Sui Beni confiscati il nostro Partito ha fatto una sua proposta chiediamo al Parlamento di prenderla in considerazione. Una proposta di legge d'iniziativa popolare per istituire un albo dei beni confiscati alla mafia e per poterli vendere se, entro tre mesi dalla confisca, nessuno fra regioni, comuni o associazioni ne faccia richiesta di utilizzo".



«Le mafie in Toscana sono tante e diverse - spiega Domenico Capezzoli -, la Camorra, 'ndrangheta, Cosa Nostra, controllano il gioco d'azzardo e delle scommesse, l'abusivismo commerciale, lo smaltimento dei rifiuti, il traffico di stupefacenti e di armi, il riciclaggio di denaro sporco in attività imprenditoriali».Le organizzazioni criminali straniere, di nazionalità cinese, slava, albanese, nigeriana, rumena, sono specializzate in narcotraffico, sfruttamento della prostituzione, tratta dei clandestini, commercio abusivo. Nella provincia Lucca, sono presenti 31 gruppi criminali mafiosi (13 clan della camorra - per i casalesi sono presenti le famiglie Bidognetti, Russo, Schiavone e Iovine, 6 della criminalità organizzata siciliana, 11 della 'ndrangheta e la banda della Magliana).