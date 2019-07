Casucci e Montemagni (Lega): "Il prolungamento del contratto di servizio con Trenitalia porterà ad una parcellizzazione del trasporto ferroviario regionale"

sabato, 13 luglio 2019, 11:15

Con la delibera n. 549 del 23 aprile 2019, la Regione ha previsto il “Nuovo affidamento diretto del servizio ferroviario regionale a Trenitalia mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio di durata massima quindicennale (2019-2033)”.

“Ma dopo aver letto il testo della delibera regionale” affermano i consiglieri regionali della Lega Marco Casucci ed Elisa Montemagni, riprendendo anche una sollecitazione del segretario regionale UGL TAF Marco Turcheria, “a pagina 10 il punto 3 della delibera apparirebbe molto pericoloso per l'intero trasporto regionale, in quanto permetterebbe alla Regione di modificare il lotto unico regionale e di creare un nuovo lotto della misura del 15% circa da mandare a gara separata”.

“Ciò potrebbe produrre la formazione di due lotti diversi, dove potrebbero operare due diverse società, con politiche interne diverse, con orari dei treni diversi e senza garanzie per l'uguaglianza dei contratti dei lavoratori coinvolti” proseguono preoccupati i consiglieri del carroccio che al riguardo hanno rivolto un’interrogazione alla Regione in cui chiedono di conoscere “il perché di queste decisioni e quali sarebbero le aree interessate alla formazione del lotto che poi dovrebbe andare a gara”.

“La Toscana è una delle regioni più importanti nel mondo ferroviario nazionale, sia come numero di treni che come volume di passeggeri interessati” sottolineano Casucci e Montemagni “per cui non si comprende perché debba trovare applicazione una tale volontà di dividerla facendole, di fatto, perdere la sua appetibilità nei confronti delle aziende che vi lavorano”.