Chiusura straordinaria della segreteria studenti Università di Pisa

Altre notizie brevi

martedì, 23 luglio 2019, 11:12

Publiacqua reinternalizza alcuni servizi - gis, telecontrollo, ricerca perdite e modellazione processi - finora affidati a Ingegnerie Toscane (IT) con la contrarietà di Filctem Cgil e del Comitato degli Iscritti di IT che ne hanno discusso in una recente riunione.

martedì, 23 luglio 2019, 09:45

L’ANPI sezione intercomunale di Lucca organizza appuntamento che unisce memoria e solidarietà. La manifestazione, sviluppata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio della Provincia, ricorderà il tragico evento che colpì la popolazione di Monte San Quirico e Sant’Alessio, il 27 luglio 1944, quando sette dei dieci rastrellati dalle...

martedì, 23 luglio 2019, 08:52

Venerdì 26 luglio alle 18, al Caffè Letterario-Luccalibri in Viale Regina Margherita 123 a Lucca, il professor Umberto Sereni presenta il libro di Ambrogio Pagani "Le favolose avventure di Taddeo Mussalvini e Dionigi Di Taio", copertina di Alessandro Sesti.

lunedì, 22 luglio 2019, 15:55

In periodo estivo le problematiche relative agli impianti di condizionamento sono all’ordine del giorno. Soprattutto per le imprese che lavorano in questo settore, si tratta del momento dell’anno più impegnativo, anche per il fatto che sono presenti novità importanti in campo legislativo che li riguardano.

lunedì, 22 luglio 2019, 14:56

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che mercoledì 31 luglio terminerà, per recesso volontario, il rapporto di convenzione con il dottor Valerio Alessandro Pesi, che interromperà il proprio incarico di medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Capannori-Altopascio- Porcari-Villa Basilica (Aggregazione Funzionale Territoriale “La Francigena”).

lunedì, 22 luglio 2019, 14:53

Avrà luogo alla Casa del Popolo di Verciano (via dei Paoli 22, Capannori) giovedì 25 luglio alle ore 19.30 la prima Pastasciuttata Antifascista della lucchesia, in ricordo di quella organizzata il 25 luglio 1944 dalla famiglia Cervi alla notizia della caduta del fascismo e dell’arresto di Mussolini.

lunedì, 22 luglio 2019, 14:22

Proseguono i lavori di asfaltatura realizzati dall'amministrazione comunale sulla rete stradale comunale del territorio.

lunedì, 22 luglio 2019, 13:00

«Avviare sin da subito, all'interno dei Servizi per le Dipendenze che già si occupano di ludopatie, la pianificazione e l'attivazione di percorsi dedicati ai cittadini affetti da gaming desorder, rivolgendo nella definizione dei team specialistici di assistenza e cura particolare attenzione all'utenza minorenne»: questo l'impegno che il Capogruppo di Forza...

lunedì, 22 luglio 2019, 09:47

Successo per il quarto appuntamento de "I Fossi dell'arte" in via del Fosso con esposizioni all'aperto con opere di vari artisti che espongono le loro opere. Si ringraziano i musicisti Ambrogio Pagani, Rosalba Ciucci, l'associazione "Andare oltre si può", il ristorante Mecenate, il comune di Lucca.

lunedì, 22 luglio 2019, 08:49

"La Toscana - scrive Domenico Capezzoli, referente del Partito nella provincia di Lucca - costituisce un potenziale territorio di 'espansione' per le mafie, per reinvestire i capitali di provenienza illecita". "E' quanto emerge nell'ultima relazione della Dia, Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2018 - dichiara -.