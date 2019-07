Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani in piazza contro il furto di bambini

martedì, 30 luglio 2019, 14:07

Il CCDU, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, un’associazione di denuncia contro gli abusi nel campo della salute mentale, rende noto, tramite comunicato stampa, che aderirà "alla manifestazione indetta per il giorno 1 Agosto da un gruppo di mamme di Lucca per chiedere verità e giustizia su ciò che la stampa ha già etichettato furto di bambini. Piazza San Michele ospiterà la manifestazione “Bibbiano: fuori la verita” e centinaia di mamme protesteranno per i gravi fatti non solo di Bibbiano".

Secondo il vicepresidente del CCDU “In quasi vent’anni abbiamo documentato centinaia di casi, aiutando tantissimi bambini a tornare nelle loro famiglie, e denunciato casi di conflitto d’interesse, in cui l’autore della perizia che giustificava l’allontanamento lavorava anche per la casa-famiglia cui veniva affidato il minore”.

Appuntamento in Piazza San Michele 1 Agosto ore 21,00

