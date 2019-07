"Concerto d'estate" con la Filarmonica Puccini Montecarlo

giovedì, 11 luglio 2019, 10:55

Nell'ambito della rassegna culturale "Serate in... Chiostro", organizzata dalla Associazione Culturale Teatrale "Il Palcoscenico" e dal comune di Montecarlo, la Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo si esibirà venerdì 12 luglio alle ore 21,30 nel chiostro dell'Istituto Pellegrini-Carmignani - via Roma, 3 - Montecarlo nel "Concerto d'estate" diretto dal M° Gabriele Micheli, con un vasto repertorio di musica classica e moderna in grado di allietare il pubblico presente in un ambiente fresco e panoramico. Come per tutte le manifestazioni della rassegna, l'ingresso è libero.