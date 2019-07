Consorzio a Lucca per l'Ambiente: "Massima disponibilità ad incontrare i volontari"

mercoledì, 31 luglio 2019, 18:12

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con una sua nota ufficiale, risponde a Lucca per l'Ambiente: "Massima disponibilità del Consorzio ad incontrare quanto prima i volontari di Lucca per l'Ambiente. L'Ente consortile intende ricordare che la competenza per la regolazione dell'afflusso dell'acqua nel Pubblico Condotto spetta al Genio Civile: il Consorzio si è immediatamente attivato con questi uffici regionali, per chiedere il ripristino di un afflusso almeno minimo, proprio per salvaguardare la fauna presente. La risposta positiva del Genio Civile è arrivata proprio in queste ore. L'intervento di somma urgenza, per il recupero della rottura che si è verificata, sarà avviata già domani: e comporterà in brevissimo tempo la possibilità di incrementare ulteriormente il livello del deflusso. Per quanto attiene infine il recupero e il trasporto delle specie ittiche in sofferenza, il Consorzio si è attivato col Comune - Ente competente in materia - per assicurare la massima collaborazione per ogni iniziativa si voglia intraprendere fin da subito".