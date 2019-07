Declassamento di via del Campaccio a Pozzuolo: Barsanti e l'assessore Marchini incontrano i cittadini a Vicopelago

lunedì, 15 luglio 2019, 16:44

Un incontro con i cittadini per parlare del declassamento di via del Campaccio a Pozzuolo, divenuta strada privata con una delibera comunale che trova la netta contrarietà di residenti e fruitori. Presenti il consigliere comunale Fabio Barsanti, organizzatore dell'incontro, e l'assessore Marchini.



"Il declassamento di via del Campaccio, da strada vicinale ad uso pubblico a strada privata - dichiara il consigliere Barsanti in una nota - ha suscitato sconcerto e contrarietà sia negli abitanti di Pozzuolo e delle frazioni vicine, sia di tutti coloro che da quella via passavano, a piedi o in bicicletta. Una contrarietà ancora maggiore emersa nelle ultime settimane, dopo che sulla strada sono comparsi una sbarra ed un cancello, che non consentono nemmeno il passaggio ciclo-pedonale per il quale il prioritario si era impegnato."



"Contro le conseguenze che sono derivate dalla delibera della Giunta - continua Barsanti - ho già protocollato un'interrogazione e una mozione, per chiedere che via del Campaccio venga riaperta al passaggio ciclo-pedonale (la via è inserita nei sentieri Cai e dei Monti Pisani) e a quello in caso di emergenza e sicurezza. Il confronto tra i cittadini della zona e l'assessore Marchini servirà per avere delle risposte e, possibilmente, una soluzione. L'appuntamento è per mercoledì 17 luglio alle ore 21:00 presso la sala parrocchiale di Vicopelago. La cittadinanza è invitata."