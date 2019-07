Domani inaugura nuovo punto Enel

giovedì, 4 luglio 2019, 10:46

Domani, venerdì 5 luglio, alle ore 17:00, sarà inaugurato il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

Il taglio del nastro si svolgerà alla presenza delle Istituzioni locali, del responsabile Spazi Enel della Toscana Carlo Pastorelli, dalla channel manager territoriale di Enel Energia Laura Faberi e dell’imprenditore Riccardo Citi di Ies Solare, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Lucca e che conta già Spazi Enel a Livorno e a Portoferraio.

Presso i nuovi sportelli sarà possibile conoscere le proposte di Enel Energia per elettricità e gas, ricevere risposte in merito a tutte le questioni legate alla propria fornitura e usufruire delle numerose opportunità per l’efficienza energetica. Il nuovo Spazio Enel si aggiunge al Punto Enel diretto di Lucca, attivo in viale Castracani 194.