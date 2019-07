Donato Carrisi stasera alle 21.15 al Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano

Altre notizie brevi

sabato, 20 luglio 2019, 21:13

Domenica 21 luglio in Piazza Ospitalieri, Altopascio, ore 21,15. Nei giorni in cui Altopascio e la sua splendida piazza Ospitalieri ospitano una rievocazione storica del Medioevo, non poteva mancare lo spettacolo medievale di Ars Maxima, per la 9° edizione del Francigena International Arts Festival.

venerdì, 19 luglio 2019, 14:36

Esprimono commozione il presidente Ademaro Cordoni, il direttore Rodolfo Pasquini e il presidente del sindacato albergatori Pietro Bonino, a nome dell’intera struttura di Confcommercio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Giovanni Barbieri. I tre rappresentanti dell’associazione ne ricordano il ruolo centrale all’interno del tessuto imprenditoriale lucchese, che lo ha visto...

giovedì, 18 luglio 2019, 13:18

Partono i soggiorni estivi per gli anziani del territorio comunale promossi dal Comune di Lucca, in collaborazione con la Croce Verde P.A. di Lucca.

mercoledì, 17 luglio 2019, 15:04

Una delegazione dei Comune di St-Julien-en-Genevois (Francia) ha fatto visita oggi (mercoledì) a Capannori per conoscere da vicino le buone pratiche della strategia Rifiuti Zero portata avanti dall'amministrazione comunale. Il sindaco Luca Menesini, l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro e il presidente di Ascit Maurizio Gatti, hanno ricevuto nel palazzo municipale...

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:41

Due sono le soluzioni allo studio dell'amministrazione comunale per riportare alla fruibilità dei cittadini la sentieristica Cai e dei Monti Pisani legata alla via del Campaccio a Pozzuolo, recentemente declassata da via vicinale a strada privata.

martedì, 16 luglio 2019, 20:54

La LIBERTAS è lieta di ospitare la giocatrice della Nazionale Italiana: Elena Linari. Inizia così la stagione calcistica delle rossonere presso i campi della struttura Planet di Gossi.

martedì, 16 luglio 2019, 20:26

E' cominciata la finale per la conquista del 17° campionato del mondo di scacchi per corrispondenza FICGS. Il lucchese Eros Riccio, campione in carica, affronta il tedesco Herbert Kruse, che nel torneo dei candidati aveva eliminato il suo connazionale Michael Bergmann, nelle 12 partite previste dal regolamento per l'aggiudicazione del titolo.

martedì, 16 luglio 2019, 20:24

Si è svolta ieri, 15 luglio, presso la sede di Corso Garibaldi, la prima riunione del Consiglio Provinciale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, sezione di Lucca, nel corso della quale sono stati assegnati gli incarichi previsti dallo Statuto.

martedì, 16 luglio 2019, 12:33

«Per Lucca è un giorno importante: finalmente, dopo anni di progettazioni e ricerca instancabile di finanziamenti, il nuovo ponte sul Serchio si appresta a diventare realtà. Con l'avvio delle procedure per gli espropri, la gara d'appalto, l'illustrazione del relativo cronoprogramma, possiamo dire che l'opera tanto attesa si appresta ad entrare...

martedì, 16 luglio 2019, 12:29

«Il 12 luglio è stata una giornata da odissea, poi Giove Pluvio ci ha messo del suo con a suon di saette: fatto sta che i pendolari ma tutti i viaggiatori che si muovono sui treni nella tratta Pisa-Lucca-Aulla non possono essere sottoposti a disagi quotidiani nel trasporto ferroviario.