È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca

venerdì, 5 luglio 2019, 21:08

È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il responsabile Spazi Enel della Toscana Carlo Pastorelli, la channel manager territoriale di Enel EnergiaLaura Faberi e l’imprenditore Riccardo Citi di Ies Solare, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Lucca e che conta già Spazi Enel a Livorno e a Portoferraio.

I nuovi uffici di Lucca saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Il nuovo Spazio Enel si aggiunge al Punto Enel diretto di Lucca, attivo in viale Castracani 194 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:00 e dalle 8:30 alle 12:30 il venerdì. Con l’apertura di oggi sul territorio provinciale di Lucca i Punti Enel diventano 8 (2 a Lucca e uno a Capannori, Altopascio, Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Fornaci di Barga). Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel sono 62 e si aggiungono ai Punti Enel diretti per un totale di 70 presidi fisici in regione.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – apriamo un nuovo presidio fisico nel cuore di Lucca nell’ambito di un percorso costante di radicamento in tutta la Toscana. Questo significa presenza sul territorio, prossimità ai nostri clienti e a chi vuole diventarlo, risparmio in bolletta e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini alle città e alle comunità locali, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.