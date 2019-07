Estetica e acconciatura oncologica: seminario Confartigianato

Altre notizie brevi

giovedì, 11 luglio 2019, 17:51

"Nell'ultimo Consiglio Comunale del 10 luglio, il gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo ha presentato un'interrogazione relativa alla movida del Comune" è scritto in una nota del gruppo Amiamo Montecarlo. "Tenuto conto - prosegue la nota - che negli ultimi periodi si è accentuata la diatriba che vede da una parte...

giovedì, 11 luglio 2019, 15:27

Nelle strutture di Pediatria di cinque ospedali dell’Asl Toscana nord ovest - Apuane, Lucca, Pontedera, Livorno e Versilia - è arrivato un carico di libri per tutti i bambini, grazie alla Libreria Giunti di Lerici.

giovedì, 11 luglio 2019, 15:02

Il Teatro del Giglio informa che venerdì 12 luglio, in occasione della festa di San Paolino, gli uffici e la biglietteria del teatro rimarranno chiusi al pubblico. Riapriranno, con i consueti orari, lunedì 15 luglio.

giovedì, 11 luglio 2019, 13:36

Primo appuntamento domani (venerdì 12 luglio) all'Orto Botanico di Lucca con la rassegna "Il canto degli Alberi": una serie di concerti e serate a tema nella cornice dell'antico giardino scientifico lucchese.

giovedì, 11 luglio 2019, 12:54

Venerdì 12 luglio alle 21, nella chiesa di S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.), concerto corale inserito nel festival internazionale dei cori "...sui sentieri della musica..." giunto quest'anno alla 17^ edizione. Saranno in scena due cori provenienti dalla città di Adelaide Australia. Il St Peters College diretto dal m.

giovedì, 11 luglio 2019, 12:06

A causa dei lavori di asfaltatura affidati alla ditta Del Debbio spa di Lucca sulla strada provinciale n. 24 di S. Alessio, dal km 1+750 al km 2+200, ossia nel tratto compreso tra il canale Rio Topo e la fine dell'abitato di S.

giovedì, 11 luglio 2019, 11:49

Sono partiti anche per questa estate i campi solari per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, organizzati dall’assessorato alla scuola del comune di Porcari. L’iniziativa sta ottenendo un notevolissimo successo, dal momento che soddisfa pienamente le esigenze delle famiglie per i costi contenuti, l’estensione del periodo di realizzazione...

giovedì, 11 luglio 2019, 11:38

Ad defensionem instrumentum aptissimum. Origini ed uso di un'arma ricca di storia, è questo il sottotitolo del volumetto (Collana “La città e la memoria”, Pacini Fazzi editore) scritto da Massimo Baldocchi, in libreria proprio in occasione del 12 luglio, festa di San Paolino, Patrono di Lucca, giornata che tradizionalmente si...

giovedì, 11 luglio 2019, 10:55

Nell'ambito della rassegna culturale "Serate in... Chiostro", organizzata dalla Associazione Culturale Teatrale "Il Palcoscenico" e dal comune di Montecarlo, la Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo si esibirà venerdì 12 luglio alle ore 21,30 nel chiostro dell'Istituto Pellegrini-Carmignani - via Roma, 3 - Montecarlo nel "Concerto d'estate" diretto dal M° Gabriele...

giovedì, 11 luglio 2019, 09:11

Per cause di forza maggiore l'evento "...quando gli emigranti eravamo noi" del Gruppo Canoro della Scalinata di Villa Mimbelli, di Giuliana Ceccherini, è stato annullato. Verrà riprogrammato in data da definire che verrà comunicata con puntualità.