Filctem Cgil Toscana: "Publiacqua, aprire rapidamente un tavolo di confronto sindacale"

martedì, 23 luglio 2019, 11:12

Publiacqua reinternalizza alcuni servizi - gis, telecontrollo, ricerca perdite e modellazione processi - finora affidati a Ingegnerie Toscane (IT) con la contrarietà di Filctem Cgil e del Comitato degli Iscritti di IT che ne hanno discusso in una recente riunione. Così la Filctem Cgil Toscana.



"Va precisato che IT è una azienda pubblica appositamente creata da Publiacqua a da altri pubblici gestori pubblici servizio idrico. Ne consegue che Pubbliacqua toglie lavoro ad una azienda pubblica che controlla al 47% senza aver avviato nessun confronto sindacale, senza essersi impegnata a ricollocare tutti gli addetti a quei servizi con il rischio di creare esuberi nella sua controllata.

Al sindacato e ai lavoratori i conti non tornano. Intanto perché il modello seguito fin qui ha saputo sviluppare attività altamente specializzate in grado di fornire una risposta fondamentale ai bisogni dei gestori e un contributo importante e di alto valore professionale all'incremento della qualità del servizio idrico. Altro importantissimo risultato, l'essere riusciti a coniugare il miglioramento del servizio reso ai cittadini con la stabilizzazione e la contrattualizzazione di giovani lavoratrici e lavoratori altamente specializzati che sono in larga misura usciti dalla precarietà e hanno visto tutelati i propri diritti e le proprie condizioni di lavoro.

I conti non tornano anche perché in un incontro del giugno scorso il nuovo amministratore delegato di Ingegnerie Toscane, Leonardo Vigggiano, aveva rassicurato sul consolidamento e sullo sviluppo delle attività nonché sulla tenuta occupazionale e sul futuro dell'azienda.

Filctem Cgil Toscana pensa si debba rapidamente aprire un tavolo di confronto sindacale e a quel tavolo chiederà:

- serietà, trasparenza, correttezza e coerenza nelle comunicazioni fornite alla RSU e al Sindacato;

- di conoscere in tempi brevissimi il piano industriale di Ingegnerie Toscane;

- di conoscere le iniziative messe in campo dai soci per garantire la continuazione delle attività della società e le garanzie reali di tutela occupazionale di tutti gli oltre 200 lavoratrici e lavoratori;

-di non procedere ad iniziative unilaterali nei confronti dei lavoratori finalizzate a farli dimettere per essere riassunti in altre società in mancanza di percorsi sindacali a tutela dei loro diritti e ai lavoratori di richiedere l'assistenza del sindacato.

Il Comitato degli Iscritti di Ingegnerie Toscane e le Strutture sindacali Filctem Cgil hanno infine deciso di programmare nei prossimi giorni le assemblee dei lavoratori, per discutere della situazione e definire le eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell'occupazione e del futuro della società".