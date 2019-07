Forza Nuova Lucca: "Bibbiano, giù le mani dai bambini"

Altre notizie brevi

martedì, 30 luglio 2019, 10:48

"Ad un mese dall'inizio dell'indagine su un presunto sistema mediante il quale venivano sottratti dei bimbi alle famiglie e manipolato l'affidamento in cambio di soldi, la lista degli indagati si allarga." Marcella Maniglia, segretario lega Lucca e piana - ricordiamo che ha rassegnato le dimissioni ma ancora non sono state...

martedì, 30 luglio 2019, 10:23

L’ANPI sezione intercomunale di Lucca comunica che la serata organizzata in Memoria della Strage di Pioppetti, prevista per il giorno 27 luglio è stata rimandata, causa avverse condizioni meteo, al giorno venerdì 2 agosto, alle ore 21, presso il Circolo Arci di Sant’Alessio.

lunedì, 29 luglio 2019, 16:55

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città...

lunedì, 29 luglio 2019, 16:46

Si è conclusa con un risultato più che soddisfacente la prima settimana di attività del Mercatino dei Libri Usati.

lunedì, 29 luglio 2019, 15:50

Ancora grandi nomi per i concerti del Caffè delle mura. Riccardo Arrighini, pianista jazz affermato nel panorama italiano e internazionale, è infatti il prossimo ospite di "Musica d'estate al Caffè", il ciclo di concerti promosso in collaborazione con Animando e Circolo Lucca Jazz. L'appuntamento è per mercoledì 31 luglio alle 22.

lunedì, 29 luglio 2019, 15:49

Alcune decine di metri in via Catalani e un cerchio a raso intorno alla statua della Madonna. Non si ferma la posa in opera di nuovi marciapiedi per completare definitivamente il percorso pedonale sulla via Romana e via Roma.

lunedì, 29 luglio 2019, 15:47

"Solita figuraccia della Regione Toscana: la legge regionale, che ha spinto verso l'uso delle Bioplastiche, è una scelta fuori di logica visto che i nostri impianti non sono, per ora, in grado di trattarle. E tra due anni il monouso in Bioplastiche verrà messo al bando in Europa.

lunedì, 29 luglio 2019, 15:45

«Economie rurali, zootecnia, caccia e fauna selvatica vanno considerati come insieme complesso in cui tutto si tiene. Trovare un punto d'equilibrio spetta alla Regione, ma ancora siamo in attesa di un Piano faunistico venatorio che regoli la materia.

lunedì, 29 luglio 2019, 12:45

La Regione interverrà direttamente per sostenere i costi aggiuntivi del contratto integrativo che interessa oltre 400 operai forestali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Strozzi Sacrati.

domenica, 28 luglio 2019, 18:15

Domattina il presidente Enrico Rossi firmerà l'emergenza regionale per i danni causati dal maltempo di ieri pomeriggio e di questa notte in Toscana, soprattutto nell'Aretino e sull'Amiata. E verrà fatta la richiesta di emergenza nazionale e anche di calamità nazionale (per i danni all'agricoltura).