Fratelli d'Italia Capannori ricorda Federico Pisani nel giorno del suo 45esimo compleanno

Altre notizie brevi

giovedì, 25 luglio 2019, 16:04

Venerdì 26 luglio alle ore 21:15, all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari si terrà il quarto appuntamento della rassegna teatrale “ChiarodiLuna Estate” organizzata dal Comune di Porcari, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca e la Fondazione Cavanis.

giovedì, 25 luglio 2019, 15:54

Lo sportello al cittadino zona Nord di Marlia resterà chiuso al pubblico da domani, 26 luglio, a venerdì 2 agosto per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione che hanno interessato la sede dello sportello. I servizi al cittadino sono garantiti dall'Urp della sede centrale di piazza Aldo Moro.

giovedì, 25 luglio 2019, 15:37

L'amministrazione comunale ha riqualificato il parco giochi di Segromigno in Monte, in piazzale Lazzareschi, che sarà inaugurato lunedì 29 luglio, alle ore 21, alla presenza del sindaco Luca Menesini.

giovedì, 25 luglio 2019, 12:25

«I disabili anche esenti totali da ticket devono pagarsi la visita della Commissione Medica Locale per ogni rinnovo patente: è un'esosa tassa sull'autonomia. Anche se la visita collegiale non è compresa dal ministero nei Livelli essenziali di assistenza, la Regione copra i costi con fondo apposito, in via diretta o...

mercoledì, 24 luglio 2019, 22:30

"Il patrimonio storico culturale di Lucca deve essere salvaguardato prioritariamente rispetto all'interesse, seppur importante, di organizzare eventi per l'attrattività del territorio cittadino. Attrattività che, ricordo, deriva proprio dall'unicità storica di Lucca". E' quanto afferma Gloria Vizzini, parlamentare 5Stelle - intervenendo sul procedimento di ripristino del terreno presso l'ex campo Balilla.

mercoledì, 24 luglio 2019, 15:14

Giovedì 25 e venerdì 26 luglio torna il mercato artigianale in piazza Anfiteatro. L’appuntamento prosegue secondo il calendario degli eventi concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna.

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:37

L’azienda comunica i nuovi orari della Medicina Legale di Lucca, operativi a partire da giovedì 1° Agosto 2019.

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:40

Sono in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle elezioni europee del 26 maggio scorso. Chi non ha fatto richiesta di pagamento sul conto corrente può ritirare il compenso economico agli sportelli di una qualunque filiale del Banco Popolare (ex cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno) mostrando...

martedì, 23 luglio 2019, 21:45

Il consigliere comunale della Lega Salvini Premier Capannori Domenico Caruso, interviene sulla scomparsa dell’ex Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli capo del pool mani pulite che spazzò via la prima Repubblica a suon di inchieste giudiziarie:

martedì, 23 luglio 2019, 16:25

«Cari imprenditori del cartario… avete atteso, è vero. Avete pianto lacrime amare sul pulper ammonticchiato triste e solitario alla bell’e meglio nei vostri capannoni o fuori nei cortili. Sì. Ma ora finalmente la Regione ha la risposta: vi attiva un tavolo di filiera, così potrete parlarne. Tipo gruppo di automutuoaiuto.