Fratelli d'Italia di Capannori ringrazia Misericordia e donatori di sangue

Altre notizie brevi

lunedì, 15 luglio 2019, 17:53

Si conclude con una serie di testimonianze aziendali l'articolato progetto Impresa 4.0: esperienze e opportunità per competere, finanziato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo.

lunedì, 15 luglio 2019, 16:44

Un incontro con i cittadini per parlare del declassamento di via del Campaccio a Pozzuolo, divenuta strada privata con una delibera comunale che trova la netta contrarietà di residenti e fruitori. Presenti il consigliere comunale Fabio Barsanti, organizzatore dell'incontro, e l'assessore Marchini."Il declassamento di via del Campaccio, da strada...

lunedì, 15 luglio 2019, 14:54

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord comunica che, in occasione della festività del patrono di Capannori di domani (martedì 16 luglio), gli uffici di Santa Margherita (Capannori) resteranno chiusi.

lunedì, 15 luglio 2019, 14:53

Acque SpA comunica che, per effettuare un collegamento sulla rete idrica nel comune di Capannori, giovedì 18 luglio dalle 7:30 alle 15 verrà sospesa l’erogazione idrica a Colognora, San Leonardo in Treponzio, San Giusto, Massa Macinaia, San Ginese e sulla statale Sarzanese-Valdera (nel tratto compreso tra San Leonardo in Treponzio...

lunedì, 15 luglio 2019, 12:40

Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2019 promosso dalla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Toscana sono stati finanziati tre progetti di ricerca che hanno ottenuto fondi per un totale di oltre 660mila euro.

lunedì, 15 luglio 2019, 12:23

Si informano gli utenti che dalle ore 13 alle ore 19 di lunedì 15 luglio i servizi interni ed esterni (sito Web e telefonia) di ARPAT non saranno disponibili per aggiornamenti tecnologici. Per eventuali emergenze ambientali si prega di contattare gli enti di primo soccorso/intervento.

lunedì, 15 luglio 2019, 09:18

Mercoledì 17 luglio, alle 21.15, appuntamento a Pieve di San Michele Arcangelo, Corsanico, per il quarto concerto della Sheffield Strings Orchestra (Vivaldi - Le Quattro Stagioni; Holst - St. Pauls Suite; Tchaikovsky - Souvenir de Florence). Ingresso libero.

domenica, 14 luglio 2019, 18:01

Allerta arancione dalle 7 e fino alle 21 di domani, lunedì 15 luglio per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago, a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale in rapida estensione alla costa e alle zone Appenniniche, e successivamente nel corso della mattinata anche alle zone interne del territorio.

domenica, 14 luglio 2019, 15:26

Sistema Ambiente ha avviato il recupero degli arretrati per tutte le categorie degli utenti per ragioni di equità fiscale. Tra questi rientrano gli esercenti. L'obbligo del versamento delle somme all'azienda che gestisce i rifiuti è evidenziato dal 2016 su tutte le concessioni del suolo pubblico.

sabato, 13 luglio 2019, 18:05

Nel pomeriggio dell'11 luglio, giovedì, gli agenti della polizia di Lucca, in localita Cerasomma, hanno controllato un cittadino magrebino, O.B., 23 anni, soggetto gravato da svariati precedenti penali tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.