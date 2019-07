Fratelli d'Italia sul concorso al Boccherini: "Avevamo ragione"

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:49

"In merito al concorso per Direttore di ragioneria presso l'Istituto Musicale Luigi Boccherini, ecco che oggi abbiamo la riprova che quanto da noi ipotizzato non era frutto di fantasia, ma ha avuto al contrario riscontro nei fatti". Così, in una nota, il gruppo Fratelli d'Italia di Lucca.

"Fratelli d'Italia - prosegue - fece presente sulla stampa locale, qualche tempo fa, che una persona attualmente interna all'Amministrazione avrebbe partecipato a tale concorso ed oggi a seguito della pubblicazione della Procedura Selettiva Pubblica effettuata risulta vincitore il Sig. Bertolaccini Alberto. Chi è questo signore? Lo spieghiamo: questa persona risulta attualmente impiegata nella segreteria del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.

La procedura di ammissione prevedeva che per partecipare a tale concorso dovevano essere presentate regolari domande e dovevano essere anche rispettati certi requisiti. Ciò è avvenuto: sono state presentate 5 domande, ma guarda caso 3 non sono accettate per mancanza di requisiti, 1 non si è presentato e quindi l'unico rimasto è risultato essere proprio Bertolaccini Alberto. Risultato vincitore, andrà a percepire la somma di Euro 31.627,94 lordi per 13 mensilità.. Questo risulta dal verbale n.2 del 01/07/2019.

Non vogliamo certamente ipotizzare forme di irregolarità, ma sicuramente risulta molto strano tutto l'iter ed anche molto strano il risultato finale raggiunto. Lo strano, ancora di più, è il fatto che nessuno abbia evidenziato nulla, tutti zitti e con la testa sotto la sabbia a fare finta che nulla sia successo. Questo dimostra come in questa città sotto l'amministrazione Tambellini tutto sia permesso, chiaramente senza ipotizzare alcun misfatto. Che dire...è sempre più in auge il vecchio detto " a pensare male............" .