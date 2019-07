Gioielli Cinzia Esse, un nuovo pop up shop presso Il Panda

martedì, 2 luglio 2019, 11:37

Il prossimo 4 luglio alle 21 si terrà, presso lo storico negozio de Il Panda, la serata speciale che vedrà l'ingresso nello shop di un marchio di gioielli tutto lucchese, Cinzia Esse, contraddistinto da eleganza e estrosità sapientemente coniugate insieme.

Cinzia Sodini, la designer di CinziaEsse, ha aperto il suo shop online lo scorso 16 marzo, presentando le sue creazioni con un evento nel centro di Lucca.

Per dare il via non solo ai saldi, ma anche per una preview della collezione autunno inverno 2019/20, Cinzia Esse sceglie ancora una volta la sua città per far conoscere dal vivo i propri bijoux.

È così che nasce la partnership con lo storico negozio di via Fillungo che, per tutto il mese, ospiterà i gioielli Cinzia Esse.Nell'elegante cornice del palazzo rinascimentale del shop lucchese, sarà possibile brindare insieme e ammirare le creazioni della designer.

Durante la sera del 4 luglio potrete conoscere Cinzia Sodini, indossare e toccare con mano tutte le sue collezioni.

"Fancy Things", letteralmente "cose ricercate", sono questi i gioielli del brand Cinzia Esse con cui valorizzare ancora di più i vostri look e esprimere le mille sfaccettature del vostro carattere, con una qualità Made In Italy.