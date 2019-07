Giovedì e venerdì torna il mercato artigianale in piazza anfiteatro

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:37

L’azienda comunica i nuovi orari della Medicina Legale di Lucca, operativi a partire da giovedì 1° Agosto 2019.

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:40

Sono in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle elezioni europee del 26 maggio scorso. Chi non ha fatto richiesta di pagamento sul conto corrente può ritirare il compenso economico agli sportelli di una qualunque filiale del Banco Popolare (ex cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno) mostrando...

martedì, 23 luglio 2019, 21:45

Il consigliere comunale della Lega Salvini Premier Capannori Domenico Caruso, interviene sulla scomparsa dell’ex Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli capo del pool mani pulite che spazzò via la prima Repubblica a suon di inchieste giudiziarie:

martedì, 23 luglio 2019, 16:25

«Cari imprenditori del cartario… avete atteso, è vero. Avete pianto lacrime amare sul pulper ammonticchiato triste e solitario alla bell’e meglio nei vostri capannoni o fuori nei cortili. Sì. Ma ora finalmente la Regione ha la risposta: vi attiva un tavolo di filiera, così potrete parlarne. Tipo gruppo di automutuoaiuto.

martedì, 23 luglio 2019, 15:40

Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento che la Regione ha deliberato in seguito alle frane e alle alluvioni che hanno colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale.

martedì, 23 luglio 2019, 15:09

Teatro e musica al Centro Culturale del Compitese e al Camellietum grazie alla rassegna 'Al Centro della scena' promossa dalla Cooperativa Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori. L'iniziativa propone un ricco programma di concerti, rappresentazioni teatrali ed anche presentazione di libri.

martedì, 23 luglio 2019, 15:00

Il progetto "Nati per leggere" non va in vacanza, anzi rilancia e nei mesi estivi propone le letture all'aperto. Il secondo appuntamento di questa estate 2019 è fissato per venerdì 26 luglio, dalle 17.15 alle 18.45, nel parco "Ida Innocenti del Carlo" in piazza Felice Orsi.

martedì, 23 luglio 2019, 14:32

C'è tempo fino alle 13.00 del 29 Luglio per segnalare la richiesta di eventuale intervento alla seduta di Consiglio comunale dedicato all'Intervento Quartieri Social San Concordio: progetto dello Steccone, progetto Parco Montagnola e progetto Scuola Innovativa.

martedì, 23 luglio 2019, 13:17

Il quinto appuntamento dell'iniziativa "I Fossi dell'arte" ritorna il 17 agosto. Gli artisti interessati a partecipare, esponendo le loro opere, possono contattare Fabrizio Barsotti, pittore: 3937498290. Con Arci Lucca e Versilia, inserito in Vivi Lucca 2019.

martedì, 23 luglio 2019, 13:15

L’Ufficio di Programmazione Chirurgica dell’ospedale San Luca di Lucca (piano terra, percorso rosso – di fronte al CUP) fino alla fine del mese di agosto è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 13.30. Nel pomeriggio, quindi, l’ufficio è chiuso.