Gli amici ricordano la dottoressa Elena Riani

martedì, 30 luglio 2019, 19:13

"Un eccellente chirurgo ortopedico ma soprattutto una persona d'oro". Così gli amici ricordano la dottoressa Elena Riani che, nata e cresciuta a Sant'Anna, lavorava alla clinica Villa Fiorita di Prato e in ambulatori a Lucca, Pistoia e Pisa, città quest'ultima dove viveva con il marito e due bambini di 3 e 7 anni. Elena se ne va a soli 42 anni lasciando anche i genitori Clara Gallia e Iacopo Riani.

"Ai funerali (mercoledì 31 luglio alle 16 a Sant'Anna, sua parrocchia di origine) saremo in tanti tuoi amici – scrivono in una nota per far sapere tutto l'affetto che avevano per lei -. Elena ognuno di noi l'ha vissuta in modo diverso, crescendo con lei chi a scuola, chi all'università, chi alla Misericordia. Solare, simpatica e gentile, non ci siamo mai persi di vista grazie a un legame rimasto profondo e sentito. Impossibile dimenticare il suo sorriso dolce e rasserenante, i capelli acciuffati, il vizio di annodarsi al dito la ciocca dei capelli, le tante care parole scambiate con lei".