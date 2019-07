Il cordoglio dell'associazione Luccasenzabarriere per la scomparsa di Michele Rossi

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:56

Dauda Ndoye: Sono stato per anni attivista de Movimento 5 Stelle di Lucca per poi uscirne davanti a certe derive evidenti. Devo dire che nel Movimento 5 Stelle a Lucca e non solo ho incontrato diversi attivisti e consiglieri preparati e motivati.

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:37

Incidente tra un'auto e una moto a Nave. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso da dinamica.

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:39

La Regione offre ai neodiciottenni (ed a tutti i nati nell'anno 2001 residenti in Toscana) la possibilità di viaggiare gratis su tutti i treni regionali toscani nel mese di agosto 2019.

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:00

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", galleria d'Arte no profit, senza scopo di lucro, diretta da Bruno Pollacci, si apre la mostra personale di Sabrina Garzelli. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 31 luglio, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all'indirizzo: <https://rainbowvirtualartgallery.webs.com>.

mercoledì, 3 luglio 2019, 08:42

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, si rivolge direttamente al ministro Matteo Salvini: "Basta ipocrisie, caro Salvini, - dichiara - vai avanti fino in fondo nella tua denuncia del lassismo e della miseria di questa Europa.

martedì, 2 luglio 2019, 15:52

Inizia giovedì 4 luglio, alle 21 nell'auditorium dell'Agorà, il processo di partecipazione con la cittadinanza per la definizione del nuovo piano attuativo della mobilità e della sosta del centro storico.

martedì, 2 luglio 2019, 15:52

"L'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione rappresenta una delle misure più significative che realizziamo nel settore delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione – sostiene l'assessore alla casa Matteo Francesconi -.

martedì, 2 luglio 2019, 14:56

Nasce a Montecarlo l’Associazione Culturale e Ambientale Amiamo Montecarlo: la prima iniziativa questo sabato 6 luglio.

martedì, 2 luglio 2019, 13:10

Marco Neri, classe 1955, maremmano, titolare dell'azienda San Ottaviano di Monterotondo Marittimo, è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana, l'associazione di categoria che riunisce 6 mila imprenditori agricoli toscani. Neri, che subentra a Francesco Miari Fulcis, è stato elettoall'unanimità dall'assemblea dei soci della Federazione regionale degli agricoltori della Toscana che...

martedì, 2 luglio 2019, 11:37

Il prossimo 4 luglio alle 21 si terrà, presso lo storico negozio de Il Panda, la serata speciale che vedrà l'ingresso nello shop di un marchio di gioielli tutto lucchese, Cinzia Esse, contraddistinto da eleganza e estrosità sapientemente coniugate insieme.Cinzia Sodini, la designer di CinziaEsse, ha aperto il suo shop...