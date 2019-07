Il maltempo fa annullare la cena della Misericordia

venerdì, 26 luglio 2019, 13:06

Pioggia e temporali, la cena di beneficenza “A tavola sulla Francigena”, organizzata e promossa dalla Misericordia di Altopascio, così come la tombola e lo spettacolo pirotecnico, sono annullati.

Le previsioni, come annunciato dai principali servizi di previsione e dalla Protezione Civile in ambito provinciale, indicano un peggioramento sensibile del meteo proprio a partire dalla sera di domani, sabato 27: per questo motivo la Misericordia di Altopascio ha deciso di annullare la tradizionale cena di beneficenza, il cui ricavato sarebbe dovuto servire per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione per il Poliambulatorio specialistico di via Marconi. “La cena è frutto dell’impegno di tantissime persone che volontariamente investono tempo e risorse per realizzare qualcosa di bello a vantaggio della collettività - spiega il governatore Salvatore Bono - Abbiamo deciso oggi di annullare la cena, perché arrivare a domani, sistemare ogni cosa, mettere in moto la macchina organizzativa e poi ritrovarsi a non fare la serata a causa del maltempo, sarebbe per noi un vero problema, dovendo in quel caso anticipare delle spese senza possibilità di rientrarci. Tuttavia ci stiamo già organizzando per vedere come recuperare la serata in occasione di un’altra festa del paese”.

A partire da lunedì 29, coloro che hanno acquistato i biglietti per la cena possono recarsi nella sede dove hanno effettuato l’acquisto (in Misericordia o in uno dei locali aderenti) e ricevere il rimborso.