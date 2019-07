Inaugura la mostra personale di Sabrina Garzelli

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:00

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", galleria d'Arte no profit, senza scopo di lucro, diretta da Bruno Pollacci, si apre la mostra personale di Sabrina Garzelli. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 31 luglio, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all'indirizzo: <https://rainbowvirtualartgallery.webs.com>. Una volta entrati nel sito della galleria, cliccare su "Photo Gallery", in alto, nel menu (nei cellulari il menu è rappresentato da tre linee sovrapposte) per visionare le opere. Inoltre sul sito sono visionabili i video e le locandine delle mostre precedenti.