Incidente a Monsagrati, coinvolta bimba di 2 anni

Altre notizie brevi

domenica, 7 luglio 2019, 22:37

"Il pronto soccorso - scrive Domenico Capezzoli referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca - è in emergenza per la carenza di medici: la richiesta dell'Asl di comprensione ai cittadini e di collaborazione a tutto il personale è inopportuna.

sabato, 6 luglio 2019, 16:58

Sapevate che nell'area archeologica della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata si può ammirare il ciclo di mosaici tardoantichi più importante della Toscana nord-occidentale?

sabato, 6 luglio 2019, 12:39

6 mila persone, solo in Toscana, risultano essere HIV positive. A questo dato purtroppo vanno poi aggiunte le nuove diagnosi di infezione che, negli ultimi anni si sono attestate intorno a 300 l'anno. Nel 2017 ultimi dati disponibili, i nuovi malati di Aids sono stati 263 con un' incidenza per...

venerdì, 5 luglio 2019, 21:08

È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

venerdì, 5 luglio 2019, 15:22

Il direttivo di FdI di Capannori, oltre ad evidenziare il forte degrado in cui versano i cimiteri del comune indistintamente da nord a sud, punta il dito su un altro disagio.

venerdì, 5 luglio 2019, 15:07

Come da tradizione, domenica 7 luglio alle ore 18, la Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo invita a partecipare al "Concerto nel bosco" che si svolgerà in un punto panoramico delle colline di Montecarlo, in loc "Arsaia", da dove si possono ammirare il paese di Montecarlo, la Piana di Lucca, la...

venerdì, 5 luglio 2019, 12:51

«Dato lo stallo sui fondi che dovranno servire a Province e Comuni per progettare ed eseguire gli interventi di recupero e riqualificazione sulle scuole, la Regione intanto attivi un fondo di rotazione che costituisca un anticipo di cassa per consentire agli enti locali di avviare le procedure.

venerdì, 5 luglio 2019, 12:49

Slittano le revisioni dei trattori. Per le macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983 la revisione è fissata entro il 30 giugno 2021, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1995 la scadenza è entro il 30 giugno 2022, per quelli dal 1°...

venerdì, 5 luglio 2019, 12:30

Acque SpA comunica che al fine di realizzare il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Capannori, mercoledì 10 luglio dalle 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Centoni, dei Preti, delle Colombaie, dei Francesconi e San Ginese (nel tratto compreso...

venerdì, 5 luglio 2019, 10:42

Da oggi tutti gli associati di Associazione Tumori Toscana (A.T.T.) potranno usufruire dei servizi del patronato Ital UIL. E' quanto prevede un protocollo di intesa firmato da Annalisa Nocentini, Segretario Generale UIL Toscana, e Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. Gli operatori Ital, in sostanza, guideranno tutti gli associati di A.T.T.