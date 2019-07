Istallazione impianti di condizionamento, corso di aggiornamento della Cna il 31 luglio e 1 agosto

lunedì, 22 luglio 2019, 15:55

In periodo estivo le problematiche relative agli impianti di condizionamento sono all’ordine del giorno. Soprattutto per le imprese che lavorano in questo settore, si tratta del momento dell’anno più impegnativo, anche per il fatto che sono presenti novità importanti in campo legislativo che li riguardano.

A partire dal 25 luglio prossimo, infatti, le imprese che vendono ai propri clienti gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono comunicare alla Camera di Commercio le informazioni relative alla vendita.

La novità più rilevante introdotta dall’ultimo decreto in merito, riguarda la creazione di una Banca Dati sui gas florurati gestita proprio dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere iscritte imprese e persone che dovranno comunicare le vendite di Fgas, le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti gas florurati.

Dal 24 settembre 2019, poi,le imprese e persone fisiche certificate dovranno trasmettere, entro 30 giorni dall’installazione di apparecchiature Fgas, tutte le informazioni richieste inerenti ad operatore, installazione, tipologia di apparecchiature e di Fgas in esse contenuto alla Banca Dati in via telematica. Le imprese e persone già iscritte al 24 gennaio scorso, ma non ancora certificate, dovranno conseguire i pertinenti certificati o attestati entro e non oltre il 24 settembre 2019, pena la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.

Tutte problematiche complesse per cui la Cna di Lucca, in collaborazione con l’agenzia formativa Copernico, ha deciso di organizzare un corso di formazione il 31 luglio ed il 1 agosto prossimi riservato agli operatori del settore.

Per l’iscrizione agli ultimi posti disponibili, è possibile rivolgersi a Debora Domini (0583 4301115, domini@cnalucca.it).