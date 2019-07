La sezione provinciale di Lucca dellUnione Nazionale Mutilati per Servizio ha nominato il presidente e gli organi statutari

Altre notizie brevi

martedì, 16 luglio 2019, 20:54

La LIBERTAS è lieta di ospitare la giocatrice della Nazionale Italiana: Elena Linari. Inizia così la stagione calcistica delle rossonere presso i campi della struttura Planet di Gossi.

martedì, 16 luglio 2019, 20:26

E' cominciata la finale per la conquista del 17° campionato del mondo di scacchi per corrispondenza FICGS. Il lucchese Eros Riccio, campione in carica, affronta il tedesco Herbert Kruse, che nel torneo dei candidati aveva eliminato il suo connazionale Michael Bergmann, nelle 12 partite previste dal regolamento per l'aggiudicazione del titolo.

martedì, 16 luglio 2019, 12:33

«Per Lucca è un giorno importante: finalmente, dopo anni di progettazioni e ricerca instancabile di finanziamenti, il nuovo ponte sul Serchio si appresta a diventare realtà. Con l'avvio delle procedure per gli espropri, la gara d'appalto, l'illustrazione del relativo cronoprogramma, possiamo dire che l'opera tanto attesa si appresta ad entrare...

martedì, 16 luglio 2019, 12:29

«Il 12 luglio è stata una giornata da odissea, poi Giove Pluvio ci ha messo del suo con a suon di saette: fatto sta che i pendolari ma tutti i viaggiatori che si muovono sui treni nella tratta Pisa-Lucca-Aulla non possono essere sottoposti a disagi quotidiani nel trasporto ferroviario.

lunedì, 15 luglio 2019, 17:53

Si conclude con una serie di testimonianze aziendali l'articolato progetto Impresa 4.0: esperienze e opportunità per competere, finanziato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo.

lunedì, 15 luglio 2019, 16:44

Un incontro con i cittadini per parlare del declassamento di via del Campaccio a Pozzuolo, divenuta strada privata con una delibera comunale che trova la netta contrarietà di residenti e fruitori. Presenti il consigliere comunale Fabio Barsanti, organizzatore dell'incontro, e l'assessore Marchini."Il declassamento di via del Campaccio, da strada...

lunedì, 15 luglio 2019, 16:21

Il direttivo di FDI Capannori in una nota ringrazia pubblicamente la Misericordia di Capannori e dei donatori di sangue che compivano 39 e 50 anni: " E' stato bello partecipare alla funzione domenica 14 luglio di queste due bellissime realtà della frazione di Capannori, un ringraziamento per l'aiuto che quotidianamente...

lunedì, 15 luglio 2019, 14:54

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord comunica che, in occasione della festività del patrono di Capannori di domani (martedì 16 luglio), gli uffici di Santa Margherita (Capannori) resteranno chiusi.

lunedì, 15 luglio 2019, 14:53

Acque SpA comunica che, per effettuare un collegamento sulla rete idrica nel comune di Capannori, giovedì 18 luglio dalle 7:30 alle 15 verrà sospesa l’erogazione idrica a Colognora, San Leonardo in Treponzio, San Giusto, Massa Macinaia, San Ginese e sulla statale Sarzanese-Valdera (nel tratto compreso tra San Leonardo in Treponzio...

lunedì, 15 luglio 2019, 12:40

Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2019 promosso dalla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Toscana sono stati finanziati tre progetti di ricerca che hanno ottenuto fondi per un totale di oltre 660mila euro.