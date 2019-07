La via di S. Alessio a senso unico alternato per lavori di asfaltatura

giovedì, 11 luglio 2019, 12:06

A causa dei lavori di asfaltatura affidati alla ditta Del Debbio spa di Lucca sulla strada provinciale n. 24 di S. Alessio, dal km 1+750 al km 2+200, ossia nel tratto compreso tra il canale Rio Topo e la fine dell'abitato di S. Alessio (comune di Lucca), la carreggiata subirà restringimenti e la circolazione sarà a senso unico alternato da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglioe, per lo stesso tipo di intervento, da lunedì 22 a venerdì 26 luglio.

La ditta, infatti, dovrà eseguire i lavori di rifacimento dei tappeti di usura sulle tracce della rete idrica e fognaria per conto della Geal s.p.a. di Lucca che hanno interessato lunghi tratti della strada provinciale per la posa in opera delle nuove fognature.

Il senso unico alternato sarà regolato per mezzo di movieri o, nel caso se ne ravvisi la necessità, con impianto semaforico. Nella zona interessata dai cantieri – oltre all'installazione della segnaletica dei lavori in atto - sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h.