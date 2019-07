Lammari: si toglie la vita all'interno degli uffici dell'ex Penny Market

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 luglio 2019, 18:12

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con una sua nota ufficiale, risponde a Lucca per l'Ambiente: "Massima disponibilità del Consorzio ad incontrare quanto prima i volontari di Lucca per l'Ambiente. L'Ente consortile intende ricordare che la competenza per la regolazione dell'afflusso dell'acqua nel Pubblico Condotto spetta al Genio Civile:...

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:49

"In merito al concorso per Direttore di ragioneria presso l'Istituto Musicale Luigi Boccherini, ecco che oggi abbiamo la riprova che quanto da noi ipotizzato non era frutto di fantasia, ma ha avuto al contrario riscontro nei fatti". Così, in una nota, il gruppo Fratelli d'Italia di Lucca.

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:40

Ecco il programma, che potrebbe vedere anche qualche aggiunta, delle amichevoli del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura in preparazione della Serie A1 2019-2020,al via nel weekend del 5-6 ottobre a Chianciano Terme.Sabato 7 settembre a Rovigo Basket Le Mura Lucca vs Reyer VeneziaSabato 14 settembre a Empoli Basket...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:09

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (martedì) ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma alcuni giorni fa e del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco prematuramente scomparso.

martedì, 30 luglio 2019, 19:14

"Ladychimica, azienda storica che da oltre 40 anni opera e lavora sul territorio, è stata costretta a trasferirsi a Guamo - commenta FdI -.

martedì, 30 luglio 2019, 19:13

"Un eccellente chirurgo ortopedico ma soprattutto una persona d'oro". Così gli amici ricordano la dottoressa Elena Riani che, nata e cresciuta a Sant'Anna, lavorava alla clinica Villa Fiorita di Prato e in ambulatori a Lucca, Pistoia e Pisa, città quest'ultima dove viveva con il marito e due bambini di 3...

martedì, 30 luglio 2019, 19:05

La scuola media “C. De Nobili” di Santa Maria a Colle potrà contare su una nuova scala di emergenza. I lavori, che ammontano a 32mila euro, sono stati approvati dalla giunta Tambellini e prevedono la realizzazione di una nuova rampa, che consenta, in caso di necessità e di emergenza, un...

martedì, 30 luglio 2019, 17:53

Questa mattina (martedì) il vicesindaco Matteo Francesconi e l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro hanno ricevuto nella sede comunale alcuni giovani residenti nella Piana di Lucca rappresentanti dei movimenti ambientalisti 'Fridays For Future' lanciato da Greta Thunberg e 'Earth Strike' che sostengono lo sviluppo sostenibile e chiedono azioni concrete sul clima.

martedì, 30 luglio 2019, 17:53

Il consiglio provinciale di Lucca, in apertura della seduta odierna di martedì 30 luglio, ha ricordato la figura del prefetto di Lucca Leopoldo Falco recentemente scomparso e di cui si tengono oggi i funerali a Sessa Aurunca (Caserta).

martedì, 30 luglio 2019, 14:07

Il CCDU, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, un’associazione di denuncia contro gli abusi nel campo della salute mentale, rende noto, tramite comunicato stampa, che aderirà "alla manifestazione indetta per il giorno 1 Agosto da un gruppo di mamme di Lucca per chiedere verità e giustizia su ciò che...