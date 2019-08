Lammari: si toglie la vita nel parcheggio dell'ex Penny Market

Altre notizie brevi

giovedì, 1 agosto 2019, 13:50

Da oggi il servizio delle segnalazioni per il cittadino del Consorzio 1 Toscana Nord è anche su WhatsApp, il popolare sistema di messaggistica istantanea.

giovedì, 1 agosto 2019, 12:51

Con una breve nota, il Direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” Fabrizio Papi rispedisce ancora una volta al mittente le accuse mosse da Fratelli d’Italia al bando per la selezione del nuovo Direttore di ragioneria del conservatorio cittadino.

giovedì, 1 agosto 2019, 10:05

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene sulla questione relativa all'ex Campo Balilla."Man mano che perdono vigore le prese di posizione partitiche e personali e cominciano a parlare le categorie economiche - dichiara-, cioè i diretti interessati, ci si rende conto che quando c'è un problema lo...

mercoledì, 31 luglio 2019, 23:55

Venerdì 2 agosto prenderà il via la famosissima sagra della zuppa alla paesana giunta, ormai, alla 48^ edizione, la sagra continuerà anche sabato 3 e domenica 4 agosto.

mercoledì, 31 luglio 2019, 18:12

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con una sua nota ufficiale, risponde a Lucca per l'Ambiente: "Massima disponibilità del Consorzio ad incontrare quanto prima i volontari di Lucca per l'Ambiente. L'Ente consortile intende ricordare che la competenza per la regolazione dell'afflusso dell'acqua nel Pubblico Condotto spetta al Genio Civile:...

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:49

"In merito al concorso per Direttore di ragioneria presso l'Istituto Musicale Luigi Boccherini, ecco che oggi abbiamo la riprova che quanto da noi ipotizzato non era frutto di fantasia, ma ha avuto al contrario riscontro nei fatti". Così, in una nota, il gruppo Fratelli d'Italia di Lucca.

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:40

Ecco il programma, che potrebbe vedere anche qualche aggiunta, delle amichevoli del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura in preparazione della Serie A1 2019-2020,al via nel weekend del 5-6 ottobre a Chianciano Terme.Sabato 7 settembre a Rovigo Basket Le Mura Lucca vs Reyer VeneziaSabato 14 settembre a Empoli Basket...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:09

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (martedì) ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma alcuni giorni fa e del Prefetto di Lucca Leopoldo Falco prematuramente scomparso.

martedì, 30 luglio 2019, 19:14

"Ladychimica, azienda storica che da oltre 40 anni opera e lavora sul territorio, è stata costretta a trasferirsi a Guamo - commenta FdI -.

martedì, 30 luglio 2019, 19:13

"Un eccellente chirurgo ortopedico ma soprattutto una persona d'oro". Così gli amici ricordano la dottoressa Elena Riani che, nata e cresciuta a Sant'Anna, lavorava alla clinica Villa Fiorita di Prato e in ambulatori a Lucca, Pistoia e Pisa, città quest'ultima dove viveva con il marito e due bambini di 3...