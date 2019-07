Lavori di asfaltatura su alcune viabilità del Compitese e di Marlia

lunedì, 22 luglio 2019, 14:22

Proseguono i lavori di asfaltatura realizzati dall'amministrazione comunale sulla rete stradale comunale del territorio.

Stamani (lunedì) sono iniziati gli interventi per la posa di nuovo manto stradale in via della Pieve a Pieve di Compito, nel tratto che va dalla ex scuola primaria fino alla località l'Agostina. A seguire saranno realizzati lavori di asfaltatura anche in via di S.Andrea a S.Andrea di Compito, dall'intersezione con via S.Colombano fino all'intersezione con via Fonda.

La prossima settimana, inoltre, saranno interessate da lavori di asfaltatura via Paolinelli e via Lombarda a Marlia. In via Paolinelli il nuovo manto stradale sarà posato nei pressi dell'incrocio con viale Europa, mentre via Lombarda sarà asfaltata nel tratto che va dall'incrocio con via dei Masini all'incrocio con via Spadoni.

"Con questi nuovi lavori di asfaltatura realizzati nell'ambito del progetto 'Strade sicure' andiamo a sistemare, rendere meglio percorribili e più sicure alcune viabilità del nostro territorio in base ad un programma di interventi realizzato in seguito al monitoraggio compiuto dall'amministrazione e alle segnalazioni pervenute dai cittadini -spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. La sicurezza stradale e la cura del territorio è infatti un tema centrale per la nostra amministrazione e per questo stiamo investendo risorse per rendere sempre migliore e più sicura la rete stradale comunale".

Nelle prossime settimane saranno realizzati altri lavori di asfaltatura su alcune viabilità delle zone centro, sud e nord del territorio comunale.