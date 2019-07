Maghrebino spacciatore trovato con soldi a Cerasomma

sabato, 13 luglio 2019, 18:05

Nel pomeriggio dell'11 luglio, giovedì, gli agenti della polizia di Lucca, in localita Cerasomma, hanno controllato un cittadino magrebino, O.B., 23 anni, soggetto gravato da svariati precedenti penali tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo poco prima era in compagnia di un altro giovane che, vista la polizia, si dava alla fuga. Il fermato è stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro senza peraltro giustificarne il possesso. Visti i trascorsi giudiziari dell'immigrato, le circostanze di tempo e di luogo ed essendo lo stesso titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ad Oristano, si è avviato nei suoi confronti in procedimento per il rimpatrio al luogo di residenza.