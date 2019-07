Medici di famiglia, nella piana di Lucca lascia la convenzione il dottor Pesi

Altre notizie brevi

lunedì, 22 luglio 2019, 15:55

In periodo estivo le problematiche relative agli impianti di condizionamento sono all’ordine del giorno. Soprattutto per le imprese che lavorano in questo settore, si tratta del momento dell’anno più impegnativo, anche per il fatto che sono presenti novità importanti in campo legislativo che li riguardano.

lunedì, 22 luglio 2019, 14:53

Avrà luogo alla Casa del Popolo di Verciano (via dei Paoli 22, Capannori) giovedì 25 luglio alle ore 19.30 la prima Pastasciuttata Antifascista della lucchesia, in ricordo di quella organizzata il 25 luglio 1944 dalla famiglia Cervi alla notizia della caduta del fascismo e dell’arresto di Mussolini.

lunedì, 22 luglio 2019, 14:22

Proseguono i lavori di asfaltatura realizzati dall'amministrazione comunale sulla rete stradale comunale del territorio.

lunedì, 22 luglio 2019, 13:00

«Avviare sin da subito, all'interno dei Servizi per le Dipendenze che già si occupano di ludopatie, la pianificazione e l'attivazione di percorsi dedicati ai cittadini affetti da gaming desorder, rivolgendo nella definizione dei team specialistici di assistenza e cura particolare attenzione all'utenza minorenne»: questo l'impegno che il Capogruppo di Forza...

lunedì, 22 luglio 2019, 09:47

Successo per il quarto appuntamento de "I Fossi dell'arte" in via del Fosso con esposizioni all'aperto con opere di vari artisti che espongono le loro opere. Si ringraziano i musicisti Ambrogio Pagani, Rosalba Ciucci, l'associazione "Andare oltre si può", il ristorante Mecenate, il comune di Lucca.

lunedì, 22 luglio 2019, 08:49

"La Toscana - scrive Domenico Capezzoli, referente del Partito nella provincia di Lucca - costituisce un potenziale territorio di 'espansione' per le mafie, per reinvestire i capitali di provenienza illecita". "E' quanto emerge nell'ultima relazione della Dia, Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2018 - dichiara -.

domenica, 21 luglio 2019, 17:38

Se l’afa estiva non vi dà tregua, che ne dite di trascorrere una serata visitando al chiar di luna Lucca, una delle città più affascinanti della Toscana?La visita comprende i luoghi di maggior interesse del centro storico senza però la possibilità di accedere internamente a chiese ed altri monumenti.Ritrovo: ore...

domenica, 21 luglio 2019, 12:56

Questa sera, domenica 21 luglio alle ore 21.15, il Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano in collaborazione con Gina Truglio della Libreria Ubik, si trasferisce nell'esclusiva cornice del giardino del cinquecentesco convento di San Francesco a Borgo a Mozzano.

sabato, 20 luglio 2019, 21:13

Domenica 21 luglio in Piazza Ospitalieri, Altopascio, ore 21,15. Nei giorni in cui Altopascio e la sua splendida piazza Ospitalieri ospitano una rievocazione storica del Medioevo, non poteva mancare lo spettacolo medievale di Ars Maxima, per la 9° edizione del Francigena International Arts Festival.

venerdì, 19 luglio 2019, 14:36

Esprimono commozione il presidente Ademaro Cordoni, il direttore Rodolfo Pasquini e il presidente del sindacato albergatori Pietro Bonino, a nome dell’intera struttura di Confcommercio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Giovanni Barbieri. I tre rappresentanti dell’associazione ne ricordano il ruolo centrale all’interno del tessuto imprenditoriale lucchese, che lo ha visto...