Montecarlo: il gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo ha presentato un'interrogazione relativa alla movida

giovedì, 11 luglio 2019, 17:51

"Nell'ultimo Consiglio Comunale del 10 luglio, il gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo ha presentato un'interrogazione relativa alla movida del Comune" è scritto in una nota del gruppo Amiamo Montecarlo.

"Tenuto conto - prosegue la nota - che negli ultimi periodi si è accentuata la diatriba che vede da una parte i residenti del Centro Storico e zone limitrofe e dall'altra parte i commercianti, il gruppo consiliare Amiamo Montecarlo ritiene opportuno che il Comune prenda atto delle varie problematiche e intervenga con un regolamento. Questo atto permetterebbe ai commercianti di avere uno strumento a cui adeguarsi e con cui lavorare in totale tranquillità e sicurezza e ai residenti di conoscere con chiarezza l'indirizzo politico della gestione del Centro Storico. La convivenza tra agriturismi sparsi sulla collina e i residenti ad essi attigui deve inoltre essere oggetto di attenta valutazione per permettere lo sviluppo economico delle attività da una parte ma altresì per preservare il diritto alla quiete dall'altra".

"Purtroppo - continua la nota - negli ultimi anni abbiamo assistito ad una politica che per paura di perdere qualche voto tra residenti o commercianti non ha mai preso posizioni in merito, creando l'attuale situazione di far-west normativo. Il nostro intervento è rivolto a spronare l'attuale amministrazione ad intervenire in merito e fare chiarezza una volte per tutte; sarà compito degli amministratori redigere un regolamento che riesca a trovare un giusto equilibrio tra le varie attività e i residenti del centro storico, ma non solo di esso, nell'interesse di tutta la comunità, commercianti e residenti. Con l'auspicio che questo nostro invito venga accolto ci rendiamo disponibili ad una collaborazione in merito".