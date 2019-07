Montecarlo: nasce l’associazione culturale e ambientale "Amiamo Montecarlo"

martedì, 2 luglio 2019, 14:56

Nasce a Montecarlo l’Associazione Culturale e Ambientale Amiamo Montecarlo: la prima iniziativa questo sabato 6 luglio.

"Per rispondere alle esigenze di tutti quei cittadini volenterosi di farsi promotori di attività culturali, ricreative, sociali e ambientali è stata costituita ufficialmente l’Associazione che porta lo stesso nome della lista civica che alle scorse amministrative ha visto Simona Alfani come capolista e che ha portato la stessa Alfani con Francesco Capocchi, Davide Seghieri e Silvano Carrara ad essere Consiglieri di minoranza - rende noto con un comunicato l'associazione culturale e Ambientale Amiamo Montecarlo -.

Il primo consiglio direttivo dell’Associazione, che verrà rinnovato o riconfermato di anno in anno, è costituito da Simona Alfani, Francesco Capocchi, Davide Seghieri, Silvano Carrara, Concezio di Censo, Francesco Del Buono, Elena Franceschini e Graziano Pagni. Tra di essi sono state individuate le cariche di presidente in Davide Seghieri, di vice-presidente in Simona Alfani, di segretario in Francesco Capocchi e di tesoriere in Francesco Del Buono.

La prima iniziativa promossa dall’Associazione è quella di “PuliAMO Montecarlo”, per concretizzare ciò che il gruppo si era prefissato in campagna elettorale e soprattutto per dare una mano a rendere Montecarlo ancora più bella e accogliente - prosegue la nota -.

Tutti coloro che hanno voglia di partecipare attivamente all’iniziativa, sia i neosoci dell’Associazione, sia chi non lo è, possono ritrovarsi sabato 6 luglio alle ore 8 al Campo Sportivo di San Giuseppe, muniti di idonei guanti, per raccogliere tutta l’immondizia abbandonata lungo la Via Provinciale di Montecarlo" conclude l'associazione.