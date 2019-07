Montemagni (Lega): "Autobus della linea Firenze-Lucca senza aria condizionata con 40° all'esterno"

venerdì, 26 luglio 2019, 11:44

"Prendiamo spunto dalla lettera inviata da una viaggiatrice alla Regione - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - per far emergere una problematica che, in questa torrida estate, è naturalmente amplificata, visto il disagio portato dalle elevate temperature."



"Quanto narrato dalla giustamente indignata utente(un recente viaggio allucinante da Firenze a Lucca su un bus senza aria condizionata nelle prime ore del pomeriggio e con i finestrini sigillati)-prosegue il Consigliere-è sintomatico di come i mezzi pubblici siano talvolta totalmente inadatti a trasportare delle persone in condizioni minime di sicurezza."



"Infatti-sottolinea l'esponente leghista-oltre al caldo sofferto dai viaggiatori, anche l'autista, ovviamente, ha dovuto guidare in condizioni di estremo disagio, mettendo a repentaglio la sua e l'altrui incolumità." "Siccome le lamentele sul tema non mancano-precisa Montemagni-anche se non tutti hanno voglia di mettere nero su bianco la loro disavventura, ci chiediamo(a tal proposito redigeremo un'interrogazione) se quanto accaduto un paio di giorni fa, sia un fatto isolato, oppure si ripeta, colpevolmente, con una certa periodicità." "In quello stato-insiste la rappresentante del Carroccio-il mezzo non doveva assolutamente partire, poiché le condizioni climatiche all'interno era proibitive."



"Insomma-conclude Elisa Montemagni-fra autobus spesso ridotti in condizioni pietose, sovraffollamento, corse saltate e mancanza di adeguata climatizzazione estiva, certamente le persone non sono poi così incentivate a lasciare la macchina in garage per utilizzare, poi, un "incandescente" bus.."