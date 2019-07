Visite guidate per le Notti dell'Archeologia

venerdì, 12 luglio 2019, 10:22

Domenica 14 luglio dalle 21 alle 23 "Costruire e decorare nella citta' antica. Dalle domus romane alla basilica medievale di Santa Reparata". Sapevate che nell'area archeologica della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata si può ammirare il ciclo di mosaici tardoantichi più importante della Toscana nord-occidentale? Vi aspettiamo domenica 14 luglio alle 21 e alle 22 per farvi scoprire questa e altre importanti testimonianze di Lucca antica. La prenotazione è obbligatoria! 0583.490530; didattica@museocattedralelucca.it

Visita guidata tematica al complesso monumentale ed archeologico dei Santi Giovanni e Reparata a Lucca. Dai mosaici pavimentali della città romana e cristiana, alle eleganti architetture della basilica medievale di Santa Reparata. Dai motivi geometrici e vegetali del repertorio tardoantico alle figure mitologiche dell'immaginario romanico. Il percorso tematico all'interno del sito permetterà ai visitatori di apprezzare come tecniche e stili di costruzione e decorazione sono mutati nel corso dei secoli, lasciandoci in eredità un luogo unico e ricco di storia. Con il patrocinio di Regione Toscana. In collaborazione con Complesso Museale della Cattedrale di Lucca, Associazione Terzo Millennio e Sezione Didattica del Museo della Cattedrale.



Visite guidate alle 21 e alle 22 per un massimo di 25 persone a guida. 2 euro a persona. Prenotazione obbligatoria 0583.490530 - didattica@museocattedralelucca.it