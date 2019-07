Nuovo Ponte sul Serchio, Baccelli (Pd): "Finalmente entriamo nella fase realizzativa"

martedì, 16 luglio 2019, 12:33

«Per Lucca è un giorno importante: finalmente, dopo anni di progettazioni e ricerca instancabile di finanziamenti, il nuovo ponte sul Serchio si appresta a diventare realtà. Con l'avvio delle procedure per gli espropri, la gara d'appalto, l'illustrazione del relativo cronoprogramma, possiamo dire che l'opera tanto attesa si appresta ad entrare nella sua fase realizzativa."

Lo dice Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Ambiente, infrastrutture e mobilità che, questa mattina, ha partecipato alla presentazione della fase realizzativa a Palazzo Ducale.

«Come molti sanno – aggiunge Baccelli – tengo particolarmente a questo progetto, ideato quando ero presidente della Provincia, che ora è a un passo da diventare un'opera. Sono passati più di 10 anni da quel 5 marzo 2009, quando, a causa di un cedimento stradale, dovemmo chiudere il ponte di Monte San Quirico per eseguire una verifica tecnica, avendo timore di un cedimento strutturale. Se così fosse stato avremmo dovuto chiudere a tempo indeterminato il ponte, con Lucca divisa in due, la zona dell'Oltreserchio isolata per anni e l'improbabile prospettiva di dover abbattere e ricostruire un ponte vincolato dalla Soprintendenza e per di più senza risorse economiche. Occorreva quindi realizzare un nuovo Ponte, moderno, funzionale, adeguato idraulicamente e di pregio architettonico. Si cominciò con una riga sul regolamento urbanistico del Comune di Lucca e con zero euro di finanziamenti. Seguì la decisione di inserire la previsione nell'accordo Provincia, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Lucca, che sottoscrivemmo il 3 marzo 2012, come una delle tre opere prioritarie della lucchesia. Quindi la scelta di fare un concorso internazionale per la sua progettazione, perché un ponte alle porte di Lucca non poteva essere un'opera qualunque.

Da quando sono consigliere regionale e presidente della commissione competente per materia, il mio impegno è stato dedicato a trovare i definitivi finanziamenti per realizzare l'infrastruttura. Prima, il 22 novembre 2016, i 250mila euro della Regione alla Provincia per la progettazione esecutiva, poi il finanziamento definitivo di 14.450.000 euro reperiti grazie ad un accordo Regione/Governo Renzi a valere sui fondi di coesione e sviluppo effettivamente stanziati con delibera CIPE del primo dicembre 2016. Finanziamenti decisivi per la sua effettiva realizzazione.

Ora – conclude Baccelli – sono veramente soddisfatto perché si entra nella fase realizzativa di un opera essenziale sia per la sicurezza del nostro territorio, sia per la mobilità cittadina".