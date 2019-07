Operai forestali, la regione interviene per sostenere i costi del contratto

Altre notizie brevi

domenica, 28 luglio 2019, 18:15

Domattina il presidente Enrico Rossi firmerà l'emergenza regionale per i danni causati dal maltempo di ieri pomeriggio e di questa notte in Toscana, soprattutto nell'Aretino e sull'Amiata. E verrà fatta la richiesta di emergenza nazionale e anche di calamità nazionale (per i danni all'agricoltura).

domenica, 28 luglio 2019, 16:35

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che il servizio elettrico in Toscana, con particolare riferimento alla zona di Arezzo e provincia fortemente colpita dal fenomeno di maltempo (oltre ad alcune aeree delle province di Firenze, Siena, Grosseto e Lucca),...

venerdì, 26 luglio 2019, 18:21

Vicinanza all'Arma dei Carabinieri per la morte del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega viene espressa dai gruppi di centrodestra (partiti e liste civiche) presenti in consiglio comunale a Lucca. "Sono momenti di dolore e sconforto - si legge in una nota -.

venerdì, 26 luglio 2019, 15:08

Al via il regolamento unico per la gestione della riserva del Padule di Fucecchio e lago di Sibolla, atto valido per le province di Pistoia Firenze e Lucca.

venerdì, 26 luglio 2019, 14:01

«La Corte dei conti che stigmatizza un 40% in meno di investimenti, le pagine dei portali regionali dedicate alla logistica che sono scatole vuote, piuttosto che quelle sulle infrastrutture i cui ultimi aggiornamenti risalgono al 2012: in Toscana ad essere indietro sono i cervelli di chi governa, proprio come approccio culturale.

venerdì, 26 luglio 2019, 13:06

Pioggia e temporali, la cena di beneficenza “A tavola sulla Francigena”, organizzata e promossa dalla Misericordia di Altopascio, così come la tombola e lo spettacolo pirotecnico, sono annullati.

venerdì, 26 luglio 2019, 12:23

Annullata l’iniziativa prevista per sabato 27 luglio, alle 21, presso Circolo Arci di Sant’Alessio, relativa sulla strage dei Pioppetti del 27 luglio del ’44, causa previsioni meteorologiche di importante entità. Verrà comunicata quanto prima una nuova data.

venerdì, 26 luglio 2019, 11:44

"Prendiamo spunto dalla lettera inviata da una viaggiatrice alla Regione - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - per far emergere una problematica che, in questa torrida estate, è naturalmente amplificata, visto il disagio portato dalle elevate temperature." "Quanto narrato dalla giustamente indignata utente(un recente viaggio allucinante...

venerdì, 26 luglio 2019, 08:29

Lunedi 29 luglio appuntamento alle 21,15, presso la Chiesa della Badia (ingresso euro 5,00) con Giulia Biagetti, organista della Cattedrale di Lucca e animatrice del Festival si Camaiore fin dalle sue origini.Giulia arriva a Camaiore immediatamente dopo una tourneè di concerti in Estonia e Danimarca, ma già con altri tenuti...

giovedì, 25 luglio 2019, 16:04

Venerdì 26 luglio alle ore 21:15, all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari si terrà il quarto appuntamento della rassegna teatrale “ChiarodiLuna Estate” organizzata dal Comune di Porcari, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca e la Fondazione Cavanis.