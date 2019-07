Padule di Fucecchio e lago di Sibolla, arriva il regolamento unico. La soddisfazione di Fratoni

venerdì, 26 luglio 2019, 15:08

Al via il regolamento unico per la gestione della riserva del Padule di Fucecchio e lago di Sibolla, atto valido per le province di Pistoia Firenze e Lucca.

Ad elaborarlo un'associazione temporanea d'impresa costituita da Nemo e D.R.E.A.M. Italia, due società di professionisti che operano nel settore agricolo, forestale, faunistico ed ambientale. La novità è stata presentata e illustrata stamani dall'assessore all'ambiente Federica Fratoni in occasione della riunione della Consulta del Padule.

Il regolamento, in base al cronoprogramma presentato, sarà adottato entro la fine dell'anno dopo naturalmente la dovuta fase di partecipazione richiesta da un atto così importante. Numerosi gli spunti portati dai presenti, ovvero tutte le associazioni di proprietari, cacciatori, agricoltori e ambientalisti, oltre ai Comuni rivieraschi, la Provincia di Lucca e la Città metropolitana di Firenze.

"Finalmente – ha commentato Fratoni - il Padule di Fucecchio avrà una regolamentazione unica come più volte richiesto dai proprietari e l'impegno di tutti sarà volto a concretizzare il lavoro nel più breve tempo possibile in modo da essere pronti per la prossima primavera. Nel frattempo proseguono i lavori di rinaturalizzazione ad opera del Consorzio di bonifica per i quali registro una stretta collaborazione non solo con le istituzioni ma anche con i cittadini e i residenti della zona. La Consulta – ha concluso l'assessore - che questa mattina ha visto una partecipazione molto ampia di tutti i portatori di interesse e dei soggetti coinvolti, conferma la sua validità come strumento di condivisione delle politiche ambientali e di valorizzazione di un sito unico e prezioso come è la Riserva del Padule" .