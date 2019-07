Prega, Ama, Combatti, la musica medioevale per il Francigena International Arts Festival ad Altopascio

sabato, 20 luglio 2019, 21:13

Domenica 21 luglio in Piazza Ospitalieri, Altopascio, ore 21,15. Nei giorni in cui Altopascio e la sua splendida piazza Ospitalieri ospitano una rievocazione storica del Medioevo, non poteva mancare lo spettacolo medievale di Ars Maxima, per la 9° edizione del Francigena International Arts Festival.

"Prega, Ama, Combatti, il cosmo del medioevo" propone canti, musiche e danze sacre e profane di tutta Europa dal 1000 al 1400 e musiche di Perotinus, Dufay, Josquin des Pres, Landini, Machaut, von der Vogelweide.

Il luogo era un tempo l'ospedale che sulla via Francigena accoglieva i pellegrini, con a guardia i famosi Cavalieri del Tau, la migliore atmosfera per l'ensemble vocale-strumentale Ars Maxima, che cerca di bissare il grande successo ottenuto lo scorso anno.

Un gruppo formato da dilettanti e professionisti, accomunati dalla passione per la musica corale, soprattutto medievale e rinascimentale. Ne è fondatrice Fernanda Piccini, cantante e insegnante di sicura esperienza. Ad Altopascio il gruppo si cimenta in un concerto di vasto respiro, con canti, musiche e danze in costume, in grado di offrire un repertorio esauriente e completo della realtà musicale europea dal Medioevo al Rinascimento.

Domenica 21 luglio 2019, ore 21,15

ALTOPASCIO – piazza Ospitalieri

PREGA, AMA, COMBATTI

Il cosmo del Medioevo

Canti, musiche e danze sacre e profane di tutta Europa dal 1000 al 1400

Musiche di Perotinus, Dufay, Josquin des Pres, Landini, Machaut, von der Vogelweide,

Ensemble ARS MAXIMA

Concertatore FERNANDA PICCINI