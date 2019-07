Porcari: avanti con la rete dei marciapiedi, ultimato l'allargamento di un tratto di via Catalani

lunedì, 29 luglio 2019, 15:49

Alcune decine di metri in via Catalani e un cerchio a raso intorno alla statua della Madonna. Non si ferma la posa in opera di nuovi marciapiedi per completare definitivamente il percorso pedonale sulla via Romana e via Roma. L'ultimo intervento, appena terminato, ha riguardato l'allargamento di alcune decine di metri di passaggio pedonale di via Catalani fino all'incrocio con via Roma e la sostituzione dell'aiuola intorno alla statua della Madonna proprio di fronte al Cavanis con un marciapiede a raso che la circonda interamente.

L'opera rientra nell'intervento complessivo che ha portato alla realizzazione della nuova rotonda e dell'isola spartitraffico a Rughi.

"Andiamo avanti con l'obiettivo di migliorare la mobilità complessiva del paese - spiega l'assessore ai LLPP Franco Fanucchi - sia dal punto di vista stradale che pedonale. Si tratta di una serie di opere anche di piccola entità che però insieme danno l'idea del progetto complessivo che abbiamo avviato mesi fa e che non si è ancora concluso. Ricordo che il prossimo passo sarà quello di unire con un nuovo tratto di marciapiede e un ponte pedonale la parte di via del Centenario che ancora non è possibile percorrere a piedi. Quello sarà un tassello importante nell'ambito del piano generale finalizzato al miglioramento della mobilità complessiva in paese coniugando sempre ad ogni intervento il concetto dell'aumento del grado di sicurezza".