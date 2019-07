"...quando gli emigranti eravamo noi": evento annullato

giovedì, 11 luglio 2019, 09:11

Per cause di forza maggiore l'evento "...quando gli emigranti eravamo noi" del Gruppo Canoro della Scalinata di Villa Mimbelli, di Giuliana Ceccherini, è stato annullato. Verrà riprogrammato in data da definire che verrà comunicata con puntualità.