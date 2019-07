Risorse Regione Toscana per sicurezza stradale, commento del sindaco e consigliere provinciale Sara D'Ambrosio

martedì, 9 luglio 2019, 19:13

"Opere necessarie per il territorio, che rappresentano opportunità concrete per garantire una maggiore sicurezza stradale e migliorare sensibilmente la viabilità dei mezzi e la mobilità delle persone". È questo il commento del sindaco di Altopascio e consigliera provinciale con delega alla viabilità della Piana di Lucca, Sara D'Ambrosio, in merito ai fondi che la Regione Toscana ha riconosciuto al territorio lucchese per la realizzazione di opere per la sicurezza stradale. "Al bando regionale hanno partecipato sia l'amministrazione provinciale, sulla base anche delle necessità espresse dagli amministratori locali della Piana, sia direttamente i Comuni – tra questi per esempio Altopascio -, per presentare progetti che potessero rendere più sicure e agevoli le strade del nostro territorio. Le risorse ottenute rappresentano un primo passo per risolvere le criticità sulla via Provinciale Romana: qui, infatti, oltre agli spartitraffico, prevediamo di realizzare anche l'illuminazione lungo il tratto di strada che collega via Diaccio al centro abitato del Turchetto sulla Romana stessa. Si tratta di un lavoro di squadra, svolto in sinergia, che continueremo a portare avanti con i sindaci e i consiglieri provinciali per gestire e concludere altre partite strategiche".